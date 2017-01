El nuevo single de Thundercat no será un clásico del rock suave a pesar de sus colaboradores

Thundercat es músico de músicos. Además de colaborador habitual de Flying Lotus, en 2015 apareció en ‘To Pimp a Butterfly’ de Kendrick Lamar -su trabajo en ‘These Walls’ incluso le proporcionó un Grammy- y el bajista, productor y cantante de Los Ángeles ha tocado asimismo para gente como Erykah Badu, Kamasi Washington, Bilal, Kimbra o Childish Gambino.

El artista, de nombre real Stephen Bruner, ha editado tres discos hasta el momento, ‘The Golden Age of Apocalypse’ (2011), ‘Apocalypse’ (2013) y ‘The Beyond / Where the Giants Roam’ (2015), tres obras de fusión de jazz, electrónica, soul y funk psicodélico que tienen naturalmente mucho que ver con el trabajo de Flying Lotus. El siguiente acaba de anunciarse, se titula ‘Drunk’ y sale el 24 de febrero, pero Thundercat aboga ahora por otro sonido, el rock suave.

Nada menos que con dos iconos de este género ha contado Thundercat para colaborar en el primer sencillo de adelanto de este disco, ‘Show You the Way’. En primer lugar, Michael McDonald, conocido por canciones como ‘Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near)’ y, en segundo, a su amigo Kenny Loggins, intérprete de ‘Footloose’ y de canciones de rock suave como ‘This is It’.

A esta época de la música popular estadounidense remite este sensual ‘Show you the Way’ tan suave y vainilla que resulta hasta algo inofensiva a pesar de sus colaboradores. Más imaginativo lo que ha hecho The xx con Hall and Oates, desde luego.

El resto de ‘Drunk’ contiene colaboraciones de otras estrellas como Pharrell, Kamashi Washington, Wiz Khalifa o el mismo Flying Lotus.