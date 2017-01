¿Beneficiará el éxito de ‘La La Land’ a la Gramola Postmoderna de Scott Bradlee?

Quien ya haya visto (y quizá quien no también) ‘La ciudad de las estrellas (La La Land)’, la gran ganadora de los recientes Globos de Oro y una de las favoritas a los Oscar 2017, sabrá que uno de los ejes de su argumento está en la obsesión por el jazz clásico de su protagonista masculino, interpretado por Ryan Gosling. Su defensa a ultranza de aquellos códigos y estética marca la película y, dada su repercusión, podría, en cierto modo, beneficiar a este estilo emergido de las tabernas de afroamericanos, origen de gran parte de la música contemporánea.

Curiosamente, hay quien desde hace tiempo ha propuesto un viaje inverso para revitalizar el jazz, como el pianista Scott Bradlee. Desde la nada, con un canal de Youtube, comenzó en 2009 a hacer versiones de éxitos contemporáneos de la música pop como ‘All About That Bass’, ‘Royals’, ‘We Can’t Stop’, ‘Womanizer’, ‘Hotline Bling’ o ‘Poker Face’ con añejos arreglos de jazz, ragtime, rocksteady, ska o soul, que además coincide con el auge de bailes como el swing o el lindy hop entre aficionados jóvenes.

Bradlee fue poco a poco fue ganando adeptos y publicando numerosas recopilaciones con sus creaciones, bajo el nombre de Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, hasta convertirse, a día de hoy, en una auténtica estrella. Hoy realiza giras por todo el mundo, acompañado por un equipo, entre músico, bailarines y escenógrafos de hasta 70 personas, que agota los tickets allá donde va.

Hace unas semanas lanzaba ’33 Resolutions Per Minute’, una nueva compilación de adaptaciones que incluye temas originalmente interpretados por The Chainsmokers, *NSYNC, The Killers, Clean Bandit, Major Lazer o New Order, entre otros muchos. Un nuevo disco que presentará el próximo mes de abril en una nueva gira europea que cuenta con dos fechas en nuestro país que, como ocurrió en la última ocasión, se agotarán previsiblemente. Estará el 8 de abril en el Auditori del Fòrum, dentro del Guitar Festival BCN, y el 9 en la Sala La Riviera de Madrid. Encuentra más info sobre estos eventos, aquí.