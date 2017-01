TVE justifica la presencia de Maluma en su Especial Fin de Año tras recibir quejas por su “machismo”

Maluma es uno de los cantantes más exitosos de la actualidad, pero también uno de los más cuestionados por el machismo de sus letras. En concreto la de su tema ‘Cuatro babys’, que incluye la frase “Estoy enamorado de 4 babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero” levantaba ampollas a finales de 2016, provocando que decenas de miles de personas pidieran su retirada a través de Change.org.

Las cosas se complicaban cuando Maluma era invitado a participar en la Gala de Fin de Año de la televisión pública española. Antonio Córcoles, un espectador de Alicante, presentaba una queja formal por ello, indicando que RTVE “promocionó con dinero público a un cantante que en sus letras suele tener siempre mensajes machistas y denigrantes para la mujer”. Ahora Toñi Prieto, directora de Programas de Entretenimiento de TVE, lo ha justificado en el programa “RTVE responde”.

Como recoge Vertele, Prieto ha indicado que Maluma no cobró y que no se le debe juzgar por una sola canción, que además no fue la que interpretó en la gala de Fin de Año. “Es verdad que en el pasado tuvo una canción desafortunada porque la letra no era lógicamente lo que debe de ser pero por eso no vamos a condenarle. Es decir, las personas rectifican y tienen otro tipo de canciones. Nosotros no creemos que tengamos que vetar a un artista internacionalmente conocido por un error que haya tenido en una canción. Por supuesto, no cobró nada, ellos vienen gratis. Y hacemos un Fin de año en el que ponemos todas las canciones que han sido éxitos a lo largo del año”.

‘Cuatro Babys’, que salía en octubre de 2016 (como veis, un pasado demasiado cercano), es actualmente la 2ª canción más escuchada de Maluma en Spotify, y acumula 40 millones de reproducciones. En Youtube acumula 400 millones de visualizaciones.