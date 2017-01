‘Mi pequeño pene y yo’ y otras 5 descacharrantes canciones sobre penes

Anntona ha superado su propia cumbre de mamarrachismo -para bien- con un tema incluido en su nuevo disco llamado ‘Mi pequeño pene y yo’ que ahonda en su personaje de “loser” y que, sobre una descacharrante suave base bossa, como ideada para cantar sobre el amor eterno, dice en verdad: “mi pequeño pene y yo vemos los toros desde el pantalón / yo y mi polla diminuta no tenemos clara la hoja de ruta” o “mi pequeño pene y yo somos cobardes y conformistas / íbamos para trapecistas y nos quedamos en oficinistas / seguir los impulsos del corazón / exige valor y determinación / nosotros no tenemos ninguna de las dos”. Todo ello antes de entregarse a un pegadizo puente silbado. No es la canción que querrías que tus vecinos te oyeran cantar para que terminaran pensando vete a saber qué, pero la muy hija de puta se pega un rato.

Ya hemos tenido ocasión de hablar con Anntona sobre este tema. Nuestra colaboradora Elena Rosillo le preguntaba al artista si había creado un personaje perdedor, pesimista, con el pene pequeño y muy mala suerte, y esta era su respuesta: “Más que un personaje, es una estrategia para acercarme a mí mismo, o para hablar de mí mismo. Lo que estoy intentando hacer es, en vez de autoayuda, un poco de autoataque. Y me parece que… a mí me viene muy bien. Y me gustaría promocionarlo en la sociedad. Ya está bien de gente… gilipollas. El otro día sale un tío, en la tele, en un reality show de estos que tanto nos gustan, diciendo “soy un tío auténtico, me defino a mí mismo como un tío muy personal…”. Tú lo que eres es gilipollas, muchacho. Deberías decirlo tú. Deberías decir “mira, soy gilipollas”. De aquí en adelante ya sabemos esto, y solo podemos ir pa’rriba. Pero si empiezas diciendo que eres un tío auténtico… es que te vas a dar una hostia porque eres un tonto del culo, como la mayoría de la gente”.

Aclaradas sus intenciones “de autoayuda y autoataque” y de diferenciarse de la gente “gilipollas”, solo queda elogiar esta pista, no la mejor canción de Anntona, pero sí una de las más peculiares por su humor y cometido, y a la postre una de las más contagiosas por la armonía que ha decidido dar a toda esta tragedia de primer mundo. Sin embargo, no es la primera vez que se habla de penes en la música pop. En este artículo recordamos varios precedentes.

20 Fingers ft Machito Ponce / Short Dick Man

El referente más claro que toda persona de la edad de Anntona tiene en la cabeza es el mítico ‘Short Dick Man’ del dúo estadounidense 20 Fingers que para este hit noventero contó con la participación de Gillette en el papel de la chica que se ríe del chico que la tiene pequeña. La canción llegó a ser un éxito en Francia o Italia, donde fue número 1, o en Reino Unido, donde llegó al puesto 21. En España se popularizó con Machito Ponce haciendo el papel de hombre digno defendiéndose de Gillette. La letra “oye, pana, oye brother, yo no hago caso de lo que dicen los rumores de mí, pues soy bien hombre, de nacimiento Machito es mi nombre”, etcétera, aparte de ser el único rap que más de un español podía recitar en 1995, es la antítesis de la canción de Anntona, e incluso hay quien no tolerará su machismo, pero la idea original de hacer una canción sobre esto, solo con Gillette, tenía bastante gracia.

Atentos a lo Yelle que suena todo… más que nada porque el primer nombre de ‘Je veux te voir’ fue ‘Short Dick Cuizi’ y era una parodia del machismo de los grupos de rap franceses, en particular de Cuizinier de TTC. De hecho la letra empieza haciendo referencia al “pequeño pene de Cuizinier rodeado de pelo rojo”, y sí, Cuizinier es pelirrojo. Yelle hablaron sobre ello en Mondosonoro.

Leonardo Dantés / Tiene nombres mil

Con 2 millones de visualizaciones a día de hoy en Youtube -solo Dios sabe cuántos millones serían de haber existido esta plataforma cuando se estrenó-, no podemos olvidarnos de la absurda hiperrealista canción perpetrada por Leonardo Dantés: “Nuestro idioma… es muy rico / muy extenso nuestro vocabulario / y el mismo objeto en muchas ocasiones / tiene nombres varios / Pero sin duda alguna / el que más nombres tiene / es el falo, el pene”, arrancaba alegremente antes de entregarse a un estribillo como ideado por Enrique de Enrique y Ana: “Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chorra, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, cipote, carajo”. La verdad, acompañada de su ritmillo country y cierta inspiración en ‘Los pajaritos’ (¡¡pues claro!!) de María Jesús, sigue siendo tan divertida como el primer día.

No me pises que llevo chanclas / El canario

Uno de los pocos grupos que ha usado el humor y la autoparodia en sus letras a lo Anntona es nada menos que No me pises que llevo chanclas. La banda andaluza construyó toda una metáfora de la disfunción eréctil o de la impotencia (o del agotamiento de tanto follar) en esta letra que no, no hablaba de un canario que se ha muerto en absoluto.

Le Sport / Show Me Your Penis

En la red podéis encontrar todo un arsenal de listas con canciones sobre todo esto, desde ‘Peacock’ de Katy Perry a ‘Penis Song’ de Macklemore pasando por ‘URL Badman’ de Lily Allen o gran parte de la discografía de Die Antwoord, por no hablar de aquellos que sostienen la teoría de que ‘Sledgehammer’ de Peter Gabriel, aparte de una obra maestra, es una canción sobre lo bien que calza su autor. Por lo desconocida que es, por estilo y gracejo nos vamos a quedar, en el plano internacional, con esta otra canción mucho más explícita que solo alude a lo que alude, y está entonada, para más inri, por unos heterosexuales. ‘Show Me Your Penis’ estaba incluida en el recomendable disco que los suecos Le Sport sacaron en 2006, imprescindible para fans de Pet Shop Boys, ‘Euro Deluxe Dance Party’.

Les Biscuits Salés / Ese pedazo de onda

La única opción para cerrar este artículo en contraste con todo este falocentrismo es la joya que Les Biscuits Salés incluyeron en su EP de debut y despedida (algunas de sus integrantes formaron luego Feria). En ‘Ese pedazo de onda’, en el momento de llegar a la felación, lo que parecía la cumbre de la canción, desafían: “no me pongas tu capullo delante porque te lo arranco, con los dientes, capullo” e invitaba después: “dime algo que me guste, y si no se te ocurre nada, pon esa lengua torpe entre mis piernas y hazme sonreír”.