Por qué Las Odio pueden triunfar haciendo punk en 2017

El próximo 10 de febrero, Las Odio edita su álbum debut, ‘Futuras esposas’. Desde el principio ha estado claro que el cuarteto madrileño propone una alternativa feminista a la escena del rock independiente nacional -se describen en Facebook como “directas y violentas, impertinentes y ruidosas”- ¿pero tiene el cuarteto más potencial comercial del que parece?

Las Odio ha mencionado a Bikini Kill tanto como a Spice Girls y a Concha Velasco entre sus influencias y su conexión con el movimiento riot grrrl es evidente no por sus letras, que también, pues hacen un diagnóstico tan realista como lleno de sentido del humor de la realidad machista experimentada por sus autoras, sino también por su sonido, que recurre a un pasado rockabilly, garajero y punk nada actualizado pero igual de efectivo que siempre en las canciones conocidas hasta el momento, ‘Blackout’, ‘Indiespañol’ y ‘Yo lo vi primero’, no tan diferentes a los primeros trabajos de Novedades Carminha o a la propuesta de The Parrots o Hinds.

Que Las Odio logren un éxito internacional similar al de Hinds es improbable por el hecho de que las primeras no cantan en inglés sino en castellano, y es en sus letras donde reside su mayor encanto. Sin embargo, Las Odio manejan una ironía elocuente que podría emparentarlas con Les Biscuits Salés, Feria y sobre todo Las Bistecs, otro grupo español actual que ha trascendido el “underground” con un sonido pasadísimo pero unas letras desternillantes llenas de frases memorables.

Por ejemplo, la reciente ‘Indiespañol’ es una sátira sencilla pero inteligente -además de necesaria- de los carteles falocéntricos que abundan en el circuito de festivales de nuestro país. “Nosotras os bailamos, las chicas se divierten, los chicos guitarristas desbordan los carteles, ellos son artistas, tienen lo que quieren”. La declaración de intenciones hacia el final es tan clara como contundente: “yo no soy la novia, no soy la amiga, no soy la prima ni la vecina / deja de buscarme, no estoy en la lista, mira mi pulsera, yo soy artista.”

El single más reciente de Las Odio, ‘Yo lo vi primero’, suma más de 50.000 escuchas en Spotify gracias a las varias playlists oficiales de esta red de streaming en las que ha sido incluida, entre ellas ‘Radar Latino’, que siguen 160.000 personas, pero no existe razón alguna para pensar que sus oyentes no estén regresando a esta canción una y otra vez atraídos por su divertido retrato de la modernidad más rancia de nuestro país. “Yo lo vi primero”, canta el grupo, “antes de escuchar Capitán Demo, su mejor concierto fue el primero, antes tocar en Matadero, antes de que fuese a El Hormiguero”. A ver si va a ser Las Odio ese grupo…

Las Odio tocan en León (21 de abril) y Murcia (24 de marzo), aparte de en Low Festival, Tomavistas o Sonorama.