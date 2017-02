Supertennis: “Nos hemos dado cuenta de que se pueden cantar cosas tristes sin que suene a marcha fúnebre”

Supertennis publicarán su disco de debut, ‘Mañana’, el próximo mes de marzo a través de Warner. El grupo extremeño apadrinado por Contempopránea ha sido número 1 de nuestra lista semanal durante dos semanas, muy merecidamente, con su hit ‘Ni contigo ni sin ti’. Hablamos con su cantante Abel Moreno a la espera de que llegue el álbum y de que actúen el 9 de marzo en Costello Club, Madrid. La oferta de entradas inicial es de 6 euros para los más rápidos. Un avance: no, no conocen a Tennis.

‘Ni contigo ni sin ti’ no termina de ser una canción tristona, la música es muy vitalista. ¿Era vuestra idea que ambas ideas convivieran?

Es cierto que se trata de un tema con una letra algo triste pero al mismo tiempo lanza un mensaje optimista, una llamada a la acción. Supongo que de ahí viene el carácter vitalista de la música en la canción. En realidad no nos planteamos el hecho de que convivieran ambas ideas a la hora de componerla. Es algo que hemos comprobado a posteriori y nos hemos dado cuenta de que se pueden cantar cosas tristes sin que suene a marcha fúnebre. (risas)

Hay canciones llamadas ‘Ni contigo ni sin ti’ de Fangoria, El Suso, La Fuga, Pimpinela… ¿cómo se os ha ocurrido competir con todo eso, o incluso con U2? ¿Creéis que la vuestra puede llegar a ser la más escuchada de Spotify en castellano, después de todos los apoyos que habéis recibido?

No sabemos si nuestro ‘Ni contigo ni sin ti’ tendrá más o menos escuchas que cualquiera de las que mencionas. La verdad es que no es algo que nos preocupe demasiado. Estamos muy contentos y agradecidos por la repercusión que está teniendo la canción y no nos planteamos comparaciones. La idea del título surgió porque pensábamos que tirar de un dicho tan popular era lo más acertado para expresar un sentimiento o situación que a todos nos ha pasado alguna vez.

¿Qué podemos esperar de vuestro disco de debut? ¿Será todo tan directo y claro como este single?

Este disco es el resultado de un largo proceso de evolución, repleto de ilusión, miedos, esperanzas e incertidumbre y pienso que eso se puede palpar en cada una de las canciones. En ‘Mañana’ vas a encontrar guitarras afiladas, estribillos muy claros y sencillez. ‘Ni contigo ni sin ti’ es un tema muy directo que representa cómo será el resto del álbum aunque éste también incluye otros, algo diferentes. Creemos que se trata de un disco muy completo y ecléctico en el que se plasma mucha variedad unida por un mismo carácter, una especie de marca sonora.

¿Qué podemos esperar del vídeo de la canción?

El vídeo responde a una necesidad que ya empezaba a preocuparnos: nunca habíamos salido tocando en un videoclip (Risas). Partiendo de algo tan obvio, se trata de un vídeo sencillo y certero, alejado de las metáforas y el aire de surrealismo que sí empleamos por ejemplo en ‘Nada que perder’, nuestro primer single. Hay mucha penumbra, luces y sombras muy marcadas. Todo es diferente al primer vídeo y en ese sentido hemos cumplido lo que queríamos.

“No sabía lo que era el trap actual hasta ahora y aún estoy sobrecogido”

Durante un tiempo no ha habido tantos grupos en la estela del primer indie español como vosotros. Pensábamos que el trap los iba a aniquilar, que los había matado… pero con lo de Viva Suecia o lo vuestro parece que no. ¿Cómo veis esta especie de confrontación entre trap y “early indie” como grupo revelación?

Siempre ha habido y siempre habrá estilos opuestos e incluso confrontados en el panorama musical. Afortunadamente hay un público diferente para cada uno de ellos y en ese sentido es de agradecer la variedad. Parecía que con la invasión del reggaeton moriría el rock o el pop y afortunadamente no ocurrió. Siempre ha habido bandas y artistas intentando destacar en cualquier estilo. Otra cosa es que los medios o la industria den cabida a aquellos que encajen más en las últimas tendencias, pero claro, ese ya es otro debate. Personalmente no sabía lo que era el trap actual hasta ahora y aún estoy sobrecogido. (risas)

‘Ni contigo ni sin ti’ me parece que tiene algo a Los Brincos y también algo de los primeros Sidonie, ¿para vosotros es así o es menos sesentera?

La verdad es que el primer día que escuchamos la intro de la canción nos recordó mucho a los primeros Sidonie. Al final las influencias están siempre ahí y afloran sin que te des cuenta. Sidonie, por ejemplo, es uno de los grupos más veteranos del festival Contempopránea y prácticamente hemos crecido musicalmente viendo sus conciertos junto a las Laderas del Castillo de Luna. Los Brincos también nos influyen bastante, aunque es cierto que ese poso nos ha llegado más a través de otras bandas, como por ejemplo Lori Meyers. Partiendo de esa base, sí podríamos decir que se trata de una canción de aire retro.

“Nos parece lícito y normal que la música de grupos como los que mencionas puedan sonar en Los 40. Siempre debería haber sido así”

¿Qué opináis de la llegada a Los 40 de Sidonie, Crystal Fighters, etc? ¿Crees que os puede salpicar algo? ¿Creéis que tiene que ver con que os distribuya y promocione Warner?

Pensamos que el primer objetivo de un músico es ser honesto con la música que hace, debe sentirse a gusto consigo mismo antes de ofrecer su producto al público. Una vez que ese proceso es satisfactorio, lo más razonable es que su música se escuche o promocione en todas las plataformas o medios posibles. Nos parece lícito y normal que la música de grupos como los que mencionas puedan sonar en Los 40. Siempre debería haber sido así. Te escuchará gente que seguramente deteste tus canciones pero también habrá otros que no te hubieran descubierto sin sonar en esa emisora, y ahí ya hay algo ganado. Respecto al tema de Warner, está claro que una multinacional de ese calado llega a más sitios porque tiene más influencia y magnitud para ponerte en cualquier plataforma. Para nosotros eso solo son ventajas, siempre y cuando la honestidad y autosatisfacción con nuestro trabajo siga siendo la máxima prioridad. En ese sentido, estamos encantados con la discográfica porque tenemos total libertad creativa.

¿Y qué opináis de Tennis? Decidnos que conocéis al grupo Tennis, si son una monada. ¿En qué sentido os consideráis su versión “super”?

Pues la verdad es que no conocía al grupo y está siendo un gran descubrimiento para mí. Resulta curioso que se llamen igual que nuestro anterior proyecto. Antes de ser Supertennis, también fuimos Tennis y Supertennis ha sido posible gracias a Tennis. De hecho la mitad de nosotros proviene de ese proyecto. Le tenemos mucho cariño a aquella etapa porque era nuestro primer contacto con la música y tuvimos la ocasión de vivir experiencias que solo habíamos visto en otros. Cuando llegaron los dos nuevos componentes y se consolidó la actual formación, quisimos conservar nuestra esencia al mismo tiempo que mejoraba la mezcla. De ahí el nombre. Podríamos decir que la versión “super” responde a la evolución en todos los sentidos, a nivel de letras, música y composición.