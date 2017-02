La “revolución” que esperamos de Depeche Mode desde este viernes

Este viernes es el día elegido por Depeche Mode para lanzar su nuevo single, que recibe el nombre de ‘Where’s The Revolution’. El disco ‘Spirit’ se lanza el 17 de marzo siguiendo los ciclos tradicionales de un mes y medio o dos meses entre sencillo y álbum y sabemos que será presentado únicamente en España en Bilbao BBK Live el próximo mes de julio. Esta es la “revolución” que esperamos de Depeche Mode con este disco:

1.-Que realmente sea su mejor disco desde hace mucho: Capitol, Sony en España, indica en su nota de prensa que “las primeras reseñas de la prensa son excelentes”. Sistemáticamente, todos los discos de Depeche Mode de este siglo se han promocionado como “el mejor disco de Depeche Mode desde ‘Ultra'” o el “mejor disco de Depeche Mode desde ‘Violator'”. A decir verdad, solo ‘Playing the Angel’ (2005) ha tenido críticas claramente positivas en lugar de “más o menos positivas” o abiertamente “mixtas”. Depeche han entregado singles grandiosos este siglo, como ‘Wrong’ o ‘Precious’, pero ya está bien, queremos realmente un álbum sólido a la altura de lo que el grupo fue, que se pueda oír entero de principio a fin y que abra un debate sobre el mismo que dure años. No la necesitan porque seguirán llenando estadios por su repertorio, pero una nominación al Mercury Prize no les vendría nada mal: no tienen ni una. Repetimos: los Mercury se crearon en 1991 y Depeche Mode, más británicos que el té a las 5 de la tarde, no tienen ni una sola nominación.

2.-Que realmente sea su disco más enérgico: Sony también nos promete, esta vez citando a la revista Q, que este será su “disco más enérgico”. Nos lo creemos porque es la primera colaboración del grupo con James Ford, que aparte de ser integrante de Simian Mobile Disco y haber entregado un disco de clubbing muy recientemente, ha trabajado con gente tan “enérgica” como Foals, Florence & The Machine o Arctic Monkeys. Por lo tanto, no será necesariamente un disco de clubbing, pero después de lo de ‘Heaven’… sí, necesitamos energía de Depeche Mode.

3.-Ambigüedad de su single revolucionario: Con Europa virando hacia la derecha radical peligrosamente, después del Brexit, la victoria de Donald Trump y el auge de Le Pen, el título del single ‘Where’s the Revolution’ solo nos suena a una cosa. Su estribillo, a partir de un supuesto snippet, se comenta que podría ser “Where’s the revolution? Come on people you’re letting me down”. Sus fans están divididos ante la posibilidad de que Depeche Mode se metan en los berenjenales políticos de U2, pero quizá hayan podido hacer algo lo suficientemente ambiguo como para que funcione. La respuesta, este viernes o quizá durante este jueves en algún programa de la BBC.