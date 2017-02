London Grammar, más pop pero no mucho en ‘Big Picture’

London Grammar nos dejaron helados a principios de este año con un tema llamado ‘Rooting for You‘, más en la línea de Cocteau Twins o los Fleetwood Mac más austeros que en la de Florence + The Machine y The xx, con los que tantísimo se les ha comparado. Exactamente un mes después estrenan otro tema llamado ‘Big Picture’ que podría ser un pelín más radiable que ‘Rooting for You’, pero tampoco encaja en los patrones de comercialidad de una banda multiplatino en el Reino Unido como ellos. Pese a la proximidad con gente como Niki and the Dove en cuanto a espacios y ambientes, los nuevos London Grammar parecen escurridizos.

El grupo británico, que ha sido confirmado este verano en GaroRock, sur de Francia, pero aún ningún festival español, no ha dado datos sobre su nuevo disco largo, continuación del exitoso ‘If You Wait‘. Un seguidor ya les está poniendo en Facebook que esto de los singles sueltos está muy bien pero “que no se hagan un Massive Attack”, en clara referencia a los EP’s que estos sacaron el año pasado y que al final no desembocaron en álbum alguno. Y la mención a Massive Attack tiene su gracia: de nuevo Elizabeth Frasier, de nuevo Cocteau Twins, de nuevo Hope Sandoval… en el subconsciente.