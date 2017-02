La mejor forma de celebrar lo que habrían sido los 50 años de Kurt Cobain

Este mes, en concreto el día 20 de febrero, Kurt Cobain habría cumplido 50 años. Su suicidio en 1994 marcó a toda una generación que todavía recuerda y venera los tres álbumes de Nirvana -muy especialmente el segundo, por supuesto, ‘Nevermind’- y su carismático ‘MTV Unplugged’, así como su gusto por rescatar del underground a artistas desconocidos como The Vaselines o Bikini Kill, de los que aún hablamos de vez en cuando hoy.

Como pensando en este aniversario -en realidad no, el vídeo se grabó el año pasado, pero nos sirve-, 1.200 personas se han reunido para versionar ‘Smells Like Teen Spirit’, casi todas cantando, pero también muchas tocando la guitarra o aportando su mejor “free style”. Una versión amateur del vídeo ya apareció online el pasado verano, pero se ha reservado para este año la versión “pro” del vídeo con su correspondiente edición.

Los protagonistas son los responsables del proyecto The Rockin’ 1000, que ya ha versionado en un estadio italiano clásicos de White Stripes o David Bowie. La versión de ‘Smells Like Teen Spirit’ era subida hace una semana a Youtube y ya ha sido vista 3 millones de veces. Ya es el segundo vídeo más visto de The Rockin’ 1000 tan solo por detrás de la versión realizada de Foo Fighters.