Cloud Nothings / Life Without a Sound

“Este disco es mi versión de la música new age”, sentencia Dylan Baldi sobre ‘Life Without a Sound’ en nota de prensa. Comienza a sonar ‘Up to the Surface’, con unos acordes solemnes de piano… ¿¡Ah, que no estaba de coña!? Sí, sí, estaba de coña. Pronto suena la banda al completo, potente pero extrañamente relajada, certificando que el líder y compositor principal de Cloud Nothings no se refería exactamente a lo musical, sino al espíritu de algunas de sus letras que hablan sobre ser consciente de lo que nos rodea, y no tanto de nosotros mismos. Algo casi heróico en la era de narcisismo exacerbado que vivimos.

En lo musical, decíamos, ‘Life Without A Sound’ no ha variado demasiado sus patrones respecto a los notabilísimos ‘Attack on Memory’ (uno de los mejores discos de 2012) y ‘Here and Nowhere Else’ (uno de los mejores discos de 2014): rock de ascendente hardcore que puede sonar oscuro, rocoso y peligroso, pero que también demuestra su talento para lo melódico, con frecuentes ganchos que hacen que sus canciones sean perfectamente radiables. Y aquí vuelven a entregar otra buen puñado de temas con ese perfil: los adelantos ‘Modern Act’, ‘Internal World’ y ‘Enter Entirely’ (que no queda muy lejos de The Dandy Warhols o los Weezer más inspirados) se posicionan de inmediato a la altura de sus “hits” ‘I’m Not A Part of Me’ o ‘Stay Useless’.

Pero es que este cuarto álbum oficial del grupo de Cleveland va más allá, resultando ser su colección de canciones más abiertamente pop desde aquel debut homónimo, que tanto distaba en sonido de sus dos siguientes obras. Temas como ‘Sight Unseen’ y la enorme ‘Things Are Right With You’ (desde ya una de las composiciones más certeras en la carrera de Baldi, tanto musical como líricamente) son tan magnéticas como los tres primeros avances, y ‘Darkened Rings’ no queda muy lejos. Su sonido acompaña: con Chris Brown (no este, obviamente), hasta ahora colaborador en vivo, apuntalando la marcha de Joe Boyer como cuarto miembro del grupo, y con producción de John Goodmanson (Sleater Kinney, Death Cab for Cutie), ‘Life Without a Sound’ suena aguerrido y fiero, pero luminoso y lleno de matices. Quizá no tenga el encanto bruto de lo que hicieron con Steve Albini, de acuerdo, pero suena como un cañón.

Ojo, que no teman los fans de la faceta más oscura del grupo: ‘Life Without a Sound’ les reserva la citada ‘Up to the Surface’, más un final bajonero y metalero con ‘Strange Years’ y ‘Realize My Fate’. Precisamente ese remate deja cierto regusto amargo y, quizá, otra secuencia hubiera ayudado a posicionar el disco en la ya estupenda discografía del grupo. Pero en realidad es la falta de sorpresa y novedad la que hace que este álbum no se alce claramente como el mejor de la banda hasta la fecha, pese a que puede ser su mejor colección de canciones. Así de puñeteros somos a veces.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘Things Are Right With You’, ‘Internal World’, ‘Modern Act’, ‘Sight Unseen’

Te gustará si te gusta: Japandroids, Wavves, Weezer

Escúchalo: Spotify