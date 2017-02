Tennis reclaman un pedazo del pastel de Beach House con ‘Modern Woman’

Como sabes, y si no lo sabes, deberías, el próximo 10 de marzo se publica el cuarto disco largo de estudio del dúo y matrimonio Tennis. Tras tres álbumes notables, la pareja artística y sentimental formada por Alaina Moore y Patrick Riley han anunciado (literalmente, con un comercial protagonizado por “Shoshanna” –de ‘Girls’–) que lanzarán el mes que viene ‘Yours Conditionally’, un disco que sorprende más a cada avance que conocemos.

El más reciente es ‘Modern Woman’, que ya incluíamos ayer en nuestra playlist semanal Ready for the Weekend. Una canción que, aún con un estilo reconocible, deja los toques soul para adentrarse claramente en territorios dream pop propios de Beach House, pero mostrándose igualmente seductores. ¿Será que quieren un pedazo del pastel dream-pop que domina el dúo de Baltimore?

Además, su clip promocional para la canción resulta perfecto y fascinante. Alaina, de nuevo situada en escenarios de ambientación setentera que contribuyen a centrar su particular gusto estético, se muestra distante en escenas aparentemente cotidianas en las que el color, la iluminación y los encuadres de cámara resultan fascinantes. Si sumamos este tema a ‘In The Morning It’ll Be Better‘ y ‘Ladies Don’t Play Guitar‘, ‘Your Conditionally’ no puede ser más apetecible.

Curiosamente, en los últimos días Beach House han comenzado a anunciar, con cuentagotas, las fechas de un tour europeo que llevarán a cabo el próximo verano. Las únicas fechas confirmadas de momento son Copenague, el 11 de agosto, y el festival portugués Paredes de Coura. Demasiado cerca de nuestro país como para pensar que no se dejarán caer por aquí en algunas fechas, ¿verdad?