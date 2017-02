La parte europea de la gira de Lady Gaga comenzará en Barcelona

Como se esperaba, en cuanto ha terminado su excelente actuación en la Super Bowl, claramente una de las mejores de la historia (a qué pocos artistas nos imaginamos atreviéndose a dar ese salto inicial por los aires), Lady Gaga ha anunciado las fechas de su gira mundial.

Su nuevo tour comenzará en América este verano, casi un año después de que se diera a conocer ‘Perfect Illusion’, y visitará Barcelona el 22 de septiembre, como siempre el Palau Sant Jordi. Será la primera fecha de la parte europea de la gira de presentación de ‘Joanne‘, que volverá luego a Estados Unidos. Son tan sólo unos 50 conciertos, aunque hay hueco para añadir alguna fecha más, especialmente en Londres. Las entradas salen a la venta esta semana, con una preventa en Live Nation este miércoles 8 de febrero.

Este es el tour completo según GagaDaily:

August 01 – Vancouver, BC

August 03 – Edmonton, BC

August 05 – Tacoma, WA

August 08 – Los Angeles, CA

August 11 – Las Vegas, NV

August 13 – San Francisco, CA

August 15 – Sacramento, CA

August 19 – Omaha, NB

August 21 – St. Paul, MN

August 23 – Cleveland, OH

August 25 – Chicago, IL

August 28 – New York, NY

September 01 – Boston, MA

September 04 – Montreal, QC

September 06 – Toronto, ON

September 10 – Philadelphia, PA

September 15 – Rio De Janeiro, BR

September 22 – Barcelona, Spain

September 24 – Zurich, Switzerland

September 26 – Milan, Italy

September 29 – Hamburg, Germany

October 01 – Antwerp, Belgium

October 03 – Amsterdam, Netherlands

October 06 – Paris, France

October 09 – London, UK

October 15 – Birmingham, UK

October 17 – Manchester, UK

October 21 – Copenhagen, Denmark

October 23 – Stockholm, Sweden

October 26 – Berlin, Germany

October 28 – Cologne, Germany

November 05 – Indianapolis, IN

November 07 – Detroit, MI

November 10 – Uncasville, CT

November 13 – Louisville, KY

November 15 – Kansas City, KS

November 16 – St. Louis, MO

November 19 – Washington, DC

November 20 – Pittsburgh, PA

November 28 – Atlanta, GA

December 01 – Tampa, FL

December 03 – Houston, TX

December 05 – Austin, TX

December 08 – Dallas, TX

December 09 – Oklahoma City, OK

December 12 – Denver, CO

December 14 – Salt Lake City, UT

Este es el vídeo-GIF con el que se anuncia la gira en redes sociales.