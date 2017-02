Lori Meyers buscan su primer número 1 en España tirando de disco-entrada

Lori Meyers fueron número 78 en España con su segundo álbum ‘Hostal Pimodan’ (2005), número 21 con ‘Cronolánea’ (2008), número 16 con ‘Cuando el destino nos alcance’ (2010) y número 3 con ‘Impronta’ (2013). Como veis, con cada disco han llegado más alto que con el inmediatamente anterior y no hay que ser un lince para darse cuenta de que la banda podría conseguir su primer top 1 con su próximo álbum, ‘En la espiral‘, que sale tan pronto como la semana que viene, el viernes 17 de febrero.

Se han dado a conocer dos temas, el “buzz single” ‘Evolución’ y el single verdadero ‘Siempre brilla el sol‘, seleccionado como una de las mejores canciones del momento por nuestra redacción aunque solo sea por su carácter contagioso. Al menos de momento el grupo no se ha colado en la lista de Los 40 Principales como Love of Lesbian o The xx, pero la banda tiene sus propias estrategias y vías para conseguir el éxito comercial.

El grupo ha anunciado “tres conciertos irrepetibles en tres salas seleccionadas para la ocasión (Industrial Copera en Granada, La Rivera en Madrid y Apolo en Barcelona)”, que no serán prorrogados. El grupo tocará el nuevo largo “al completo” aunque “no faltarán en el repertorio todos esos clásicos indiscutibles que han hecho de Lori Meyers un referente absoluto del pop rock en español”. La entrada para estos tres conciertos es inseparable de la compra de la versión CD o LP de ‘En la espiral’, sumándose a la estrategia comercial que en Estados Unidos ha utilizado gente como Madonna, Bon Jovi o Cher. La entrada general más CD tiene un precio aproximado de 22 euros y la entrada general + LP de 30 euros.

Los shows son el 16 de marzo en Granada, el 24 de marzo en Madrid y el 1 de abril en Barcelona. Suponemos que el acuerdo con Ticketmaster, El Corte Inglés y Fnac contará para Promusicae, ¿sí, Universal? ¿SÍ?