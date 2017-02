Pet Shop Boys, Jamiroquai y Die Antwoord, entre la veintena de confirmados en Cruïlla

Esta mañana se ha presentado en la Antigua Fábrica Estrella Damm, Barcelona, la nueva edición del Festival Cruïlla, que se celebrará del 7 al 9 de julio en el Parc del Fòrum. Han acompañado a Jordi Herreruela, director del Cruïlla, Esteban Girón de Toundra y Exquirla, Julián Saldarriaga de Love of Lesbian, Alguer Miquel de Txarango, Carlos Sadness, Shuarma de Elefantes, Ramon Mirabet y Kiko Tur de Aspencat. Juntos han hecho referencia al que pretende ser “el mejor Cruïlla de la historia”. Y desde luego las confirmaciones de hoy ayudarán a que pueda serlo.

Si anteriormente se habían dado nombres como Fabulosos Cadillacs, The Lumineers, Kase.O, Youssou NDOUR y Patrice, hoy han sido 23 nombres los que se han añadido al cartel del festival. Se trata de Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, Two Door Cinema Club, Die Antwoord, Ryan Adams, Steve Van Zandt (Little Steven & The Disciples of Soul), Ani Difranco, Parov Stelar, Residente (la mitad de Calle 13), La Raíz, Jain, Dorian, Neuman, AronChupa, Viva Suecia o Tremenda Trementina.

También están confirmados algunos de los artistas que han participado en la rueda de prensa: Txarango, Carlos Sadness, Aspencat en lo que será su despedida de los escenarios o Exquirla, el proyecto de Toundra con Niño de Elche, con cuyos excelentes temas os dejamos. Los detalles sobre la celebración de Cruïlla, en su web oficial.