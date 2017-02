Este será el argumento de partida de la nueva temporada de ‘Stranger Things’

¿Cuántas fiestas de Halloween tendrán como eje central este año la serie ‘Stranger Things’? Muchas, puesto que su nueva temporada, la segunda, se estrena precisamente en la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre. Es, dado el inusitado éxito de crítica y público su primera temporada (pese a que no les cayera el Globo de Oro que cabía esperar), uno de los estrenos televisivos del año y la expectación está a la altura, siendo noticia cada pequeño detalle en torno a ella.

La revista Entertainment Weekly de este mes le dedica su portada y un reportaje completo, en el que revelan varios aspectos de esta nueva tanda de capítulos de la serie producida por Netflix. Para empezar en esa imagen de cabecera con los cinco niños protagonistas podemos ver, por ejemplo, el aspecto que tendrá Eleven, encarnada por la joven actriz Millie Bobby Brown. Pero no solo eso, sino que Matt Duffer, uno de los creadores de la serie, ha revelado también otros aspectos, como algunos nuevos personajes y, lo que es más gordo, el argumento de partida de esta segunda temporada:

Comienza un año después del fin de la primera temporada, en la noche de Halloween (de ahí los disfraces de Cazafantasmas que veíamos hace unos días). *SPOILER* Los cinco niños, tras el rescate de Will y la (aparente) pérdida de Eleven, tratan de normalizar sus vidas, pese a que Mike (Finn Wolfhard, al que entrevistamos hace poco) no logra olvidar a la chica con poderes. como también lo hace Joyce (Winona Ryder, a la que ahora adoramos aún más por esto), que ha empezado a salir con un hombre (encarnado por Sean Astin, uno de los protagonistas de ‘Los Goonies’ –uno de esos guiños fabulosos que tanto gustan en este serie–). Aunque aparenta estar bien, Will sin embargo padece algunas secuelas de su paso por “Upside Down”, y tiene constantes visiones del otro lado. En esta ecuación intervendrán también la llegada de dos nuevos chicos al pueblo, dos hermanos. Los jóvenes protagonistas harán buenas migas con Max, la chica, mientras que Billy, el chico, parece que se convertirá en la némesis del grupo. “Stephen King siempre tiene grandes villanos humanos. La maldad real es a menudo igual de mala o peor que la sobrenatural. Así que queríamos tener un personaje así”, desvela Matt. Por otra parte, también será crucial la llegada de un nuevo director al laborartorio en el que el portal hacia Upside Down sigue abierto, el Doctor Owens (que será encarnado por Paul Reiser).

Aunque a priori no resulte muy seductor, lo cierto es que no podemos esperar a que llegue esa noche de Halloween, pero si seguimos así, a más de 8 meses vista, quizá ya no nos quede nada por saber.