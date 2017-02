El comeback de Carly Rae Jepsen es… un anuncio televisivo versionando un hit de los 80

Carly Rae-Jepsen, pese a no alcanzar el nivel comercial alcanzado con su hit ‘Call Me Maybe’, logró algo incluso mejor (si obviamos el punto de vista monetario) con ‘E·MO·TION’, álbum publicado en 2015: se ganó el respeto y la admiración de la crítica y del público no casual de la música pop. A partir de ahí, se mira cada paso que da y se espera mucho de su cuarto álbum, que ya prepara. Así, ya disfrutamos como si de un gran lanzamiento se tratase de ‘Emotion Side B’, un disco de temas extras publicado el pasado año.

En los últimos días, había cierto runrún por la aparición de la artista canadiense con un nuevo look y unas fotos junto al rapero estadounidense Lil Yachty, que sigue acercándose a estrellas femeninas del pop como hiciera con Charli XCX en ‘After The Afterparty‘. ¿Qué se traían entre manos? Se esperaba una nueva canción conjunta y se especulaba con que fuera el nuevo single de Carly. Y al final resulta que sí es lo primero, pero no es lo segundo.

En realidad se trata de una adaptación que la pareja, junto al productor Mike WiLL Made-It (Rihanna, Nicki Minaj), han hecho de ‘It Takes Two’ de Rob Base & DJ EZ Rock, un mítico tema hip hop de finales de los 80, precedente del éxito masivo de C&C Music Factory. Sin embargo, el tema resulta ser una colaboración puntual de los tres encargada por la cadena de supermercados norteamericana Target. Su videoclip será presentado como un comercial en un descanso de la gala de los Grammy que se celebra este próximo domingo, día 12 de febrero. A decir verdad, aunque la versión es simpática, nos quedamos más tranquilos con que no sea el nuevo single de Jepsen: apetecen más las influencias de Bee-Gees, ABBA o Donna Summer de las que viene hablando para su nuevo trabajo.