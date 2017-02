Vitoria exige más nombres femeninos a Azkena, Azkena contesta

Recientemente las debutantes Las Odio publicaban un single llamado ‘Indiespañol’ en el que criticaban la mayoría de presencia masculina en los festivales de música. En la línea, Azkena Rock Festival, que contará con John Fogerty, Chris Isaak y The Hellacopters, entre otros, ha sido duramente criticado en las últimas semanas en las redes sociales por contener en su cartel a una sola artista femenina, Sally Ann Evans, voz de Buck and Evans.

Según recoge El Correo, EH Bildu trasladó este asunto al Consistorio y la concejala de Cultura, Estíbaliz Canto, lo ha asumido. La edil del PSE ha recordado que la promotora del festival recibe 270.000 euros de las arcas municipales para su celebración, y que estos han recibido sin problemas la petición. El medio vasco incluye unas declaraciones del director de Azkena, Alfonso Santiago, quien ha indicado que se ha invitado al grupo Heart (!!), Joan Jett, Neko Case, Tori Amos y Patti Smith, pero que ellas no han podido asistir.

También ha advertido que “nadie puede garantizar que se cumpla” el objetivo de llevar más artistas femeninas en 2018. “Nosotros mostraremos sensibilidad, interés y “proactividad” absoluta, como siempre. Ojalá hubiese muchas más bandas femeninas, ya que trabajamos todos los días para aumentar su presencia”. Respecto a los nombres señalados, apunta: “Lo hemos intentado con todas, pero no están disponibles porque no quieren o no pueden”. También asegura que en el mundo del rock, “un 95% son hombres y el 5% restante son mujeres”. “Si este fuese un festival de música pop sería bastante más sencillo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Mantenemos muchas negociaciones para actuaciones que luego no llegan a materializarse, aunque estemos a favor de que las mujeres tengan un papel relevante en esta materia”, indica, recordando que “prácticamente todas las bandas de mujeres y las solistas más representativas han pasado por el escenario de Mendizabala”, citando como ejemplo a Blondie, Juliette Lewis, Lucinda Williams e Imelda May.

También critica el revuelo surgido en las redes sociales sin que nadie les haya preguntado. “Es alarmante que primero se haya disparado y luego se haya preguntado. Todo el mundo banaliza y hace juicios de valor de este asunto sin saber cuál es el origen. Se están intentando buscar soluciones cuando ni siquiera se conocen los orígenes del problema”.

Os dejamos con una de las canciones de Buck & Evans.