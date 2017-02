Las Odio / Futuras esposas

“Yo no soy la novia, no soy la amiga, no soy la prima, ni la vecina / deja de buscarme, no estoy en la lista, mira mi pulsera, ¡¡yo soy artista!!”. Las Odio cierran su disco de debut con una canción que no puede ser más relevante ni estar más penosamente de actualidad en pleno 2017. El año pasado asistimos atónitos a cómo se analizaba en foros y redes sociales cada paso del fenómeno Hinds, mientras poco odio se vertía sobre sus amigos The Parrots, pese a que su líder fue quien produjo el disco de ellas, hecho que todo el mundo decidió ignorar al hablar del acabado de ‘Leave Me Alone’.

Las cosas parecían estar en el mismo punto que hace 4 años, cuando grupos como Pauline en la Playa o Nosoträsh hablaban del machismo en el indie, narrando cómo tenían que soportar que un hombre les ofreciera su ayuda para afinar una guitarra o pisar un pedal en una prueba de sonido. Hay festivales cuyo cartel puede tener 20 grupos y solo un par de ellos cuenta con alguna chica entre sus miembros, dejando una triste proporción en esta estampa de casi 100 músicos masculinos frente a 3 chicas. Definitivamente seguimos igual. La sociedad se lo ha dejado a huevo a Las Odio para tener en este tema su himno más claro, y tanto es por la letra como por ese riff que referencia el folclore de nuestro país.

Antes de ‘Indiespañol’, el cuarteto madrileño formado por Alicia Holgado y Paula JJ de Dúo Divergente junto a Sonsoles Rodríguez de Las Cruces y Ágata Ahora del colectivo feminista Sisterhood ofrece un análisis de la sociedad que nunca pretende ser sesudo pero sí irónico. ‘Yo lo vi primero’ parodia aquello de “el primero fue el mejor” y “ahora que se han hecho famosos ya no molan” con frases como “su mejor concierto fue el primero (…) antes de que fuese al Hormiguero” (…). En la misma línea, ‘A tu ritmo’ te invita a ser tú mismo con el estribillo “no lo hagas por moda / piensa por ti mismo / aunque te lo explique / llegarás a tu ritmo”. Por el camino, se les escapa alguna crítica social, como la presión y la obligación de tener que poner siempre buena cara, algo que sacude más al género femenino (“alegra esa cara / no te encuentras bien / eso no me importa / solo lo tiene que parecer”); y sobre todo la falta de oportunidades para los jóvenes del país (“una habitación no es suficiente si compartes piso a los 40”, dice ‘Un cuarto propio’).

Las referencias del grupo son Chain and the Gang, The Make Up o Vivian Girls, y así ‘Futuras esposas’, que debe su irónico título a la película ‘Las cuatro bodas de Marisol’ (habrá un homenaje para Pepa Flores en los surcos del vinilo), es un compendio muy lo-fi, aparentemente improvisado, de punk, yeyé, riot-grrrl o garage, con puntos más soleados y californianos (‘Puede ser divertido’) y otros más terroríficos y serie B (‘Batman corazón Robin’).

Casi siempre, las referencias son más Alaska y los Pegamoides y Alma-X (muy evidente en ‘Blackout’ o ‘Vitaminas’) que Electrelane, como parecen buscar en ‘Mantis religiosa’. Y es que a veces sí viene a la mente esa idea de que la mejor manera de callar bocazas a más de uno es ser PJ Harvey o Sleater-Kinney o, como mínimo, intentarlo. Pero si por su carácter semi-maquetero o simplemente porque no encontráis en estas canciones el ingenio de ‘Indiespañol’ y de casi todo el repertorio de Las Bistecs (entre 10 canciones ‘Batman corazón Robin’ es un instrumental de escaso desarrollo y ‘Cuchillas’ una versión de ‘Lamette’ de Donatella Rettore que no aporta tanto), no es que Las Odio te dejen indiferente, no, sino que de verdad “las odias” (qué gran nombre), odia también un poquito a Carlos Pereiro “Carlangas” de Novedades Carminha, a Lucas Petricca y a Arturo Vaquero. Todos se han involucrado en este disco en la fase de producción, grabación y mezcla, los has oído en multitud de proyectos, e igual es la primera vez que te sientas a analizar algo suyo con lupa.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Indiespañol’, ‘Yo lo vi primero’, ‘A tu ritmo’

Te gustará si te gusta: Los Pegamoides, Hinds, Las Bistecs, Juanita y los Feos, Galáctica

Escúchalo: Spotify