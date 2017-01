Hinds venden lo equivalente a un disco de oro en España fuera de España

Hinds celebran este sábado 7 de enero un año de ‘Leave Me Alone‘, su exitoso debut, con un concierto en La Riviera de Madrid, sala a la que pasan tras haber actuado en recintos más reducidos como El Sol, But o Joy Eslava, en este caso acompañadas de Spring King, los recomendables Baywaves y también Isaac Holman a los platos. Las entradas están a la venta en Ticketea.

Cuando decimos “exitoso” no es un decir. Según informa su sello Ground Control, las ventas del disco ascienden a 30.000 unidades. Recordemos que solo en su semana de salida el álbum despachaba unas 2.700 copias en Reino Unido (puesto 47 en Reino Unido) y también 2.000 en Estados Unidos (puesto 169 en el Billboard Album Sales). En un momento en que todo el mundo asume que el dinero está en las giras -y ciertamente ellas han visitado Tokio, Singapur, Londres, Nueva York o Los Ángeles, en algunos casos de manera reiterada-, es curioso pararse a pensar qué significan esas 30.000 unidades vendidas en todo el mundo.

En España en estos momentos es todo un logro que artistas de primera fila alcancen un disco de oro por la distribución de 20.000 unidades: Amaral o Izal se han quedado en esa línea dentro de nuestro territorio, Fangoria o Bebe no lo han conseguido con sus últimos discos aunque quizá lo consigan con sus reediciones, Manel y Love of Lesbian pelean por llegar a 20.000 con sus últimas obras y los artistas que suman más de 30.000 copias vendidas se cuentan con los dedos de las manos. Muchos recurren al mercado latino para arañar más unidades, pero el caso de Hinds es realmente pintoresco. Si atendemos a las ciudades del mundo que más las escuchan según Spotify, sí, su ciudad, Madrid, es la número 1, pero el resto son extranjeras, en este orden, Londres, Los Ángeles, Manhattan y Brooklyn. ¿Terminará esto condicionando sus próximos pasos artísticos?