El “amor” de Lana Del Rey… ¿cautivador o tedioso y demasiado familiar?

“El forzado estreno de ‘Love’ nos deja dos claras intenciones de Lana del Rey de cara a su nuevo álbum: la primera, reconciliarse con los fans que añoraban el sonido medio vintage, medio inspirado en el hip hop del disco con el que comenzó a ser reconocida, ‘Born To Die’; y la segunda, dedicar el disco a ellos, precisamente, a sus seguidores. Ellos son esos “chicos con vuestra música vintage”, ellos son “el futuro”, y pese a que el mundo les conduzca a la locura, lo que importa y les debe motivar es “ser jóvenes y estar enamorados”. Un bonito regalo hacia ellos, hacia nosotros, envuelta en el clásico sonido LDR que nos encandiló allá por 2012. Gracias, Lizzy”. Raúl Guillén.

“A pesar de que en algún momento parece que está a punto de convertirse en una canción de Flume, y qué sería más decepcionante para sus fans que ceder a la demanda popular generada por el remix de ‘Summertime Sadness’ y entregarse a la electrónica, ‘Love’ es un claro regreso a la Lana del Rey de ‘Born to Die’. Que Lana vuelva a lo que mejor sabe hacer tras los tímidos experimentos de ‘West Coast’ y ‘High By The Beach’ no tiene por qué ser malo, pero todo resulta tan familiar que un poco más y llama la canción como otra que ya tiene“. Sebas E. Alonso.

“Precisamente el año en que ‘Twin Peaks’ vuelve a nuestras vidas, Lana Del Rey hace lo propio presentando en ‘Love’ un sonido tenebroso y ensoñador con ecos a Julee Cruise, pero no la acompaña con una melodía igual de cautivadora que la de un ‘Falling’ o un ‘Blue Jeans’ o incluso un ‘Terrence Loves You’. En su lugar, ‘Love’ expresa tan poca imaginación como su propio título y ni siquiera esos “don’t worry baby” finales la salvan del tedio. Una canción que, de haberse filtrado hace cinco meses, hubiera pasado desapercibida”. Jordi Bardají