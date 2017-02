Katy Perry, Lady Gaga y Kamaliya entran en la lista de singles española

Como si fuera 2013, Katy Perry y Lady Gaga entran en la lista de singles española al mismo tiempo, aunque con diferencias considerables, pues sus últimas canciones se han presentado con meses de diferencia. Katy Perry tiene la entrada más fuerte de la semana con ‘Chained to the Rhythm‘, directa al puesto 29. El tema no ha sido número 1 directo en Estados Unidos ni en Reino Unido, a diferencia de ‘Roar’. Ha tenido que conformarse respectivamente con los puestos 4 y 7 de momento. Eso sí, aunque no ha llegado a ser top 1 en iTunes, como ella dice, por el huracán Ed Sheeran (y por otros artistas), su streaming es bastante alto, su vídeo está arrasando, las radios parecen responder bien y no parece que se la vaya a pegar, al menos del todo.

Lady Gaga, que fue número 34 con ‘Perfect Illusion’ en España, logra al fin llegar a la lista con el segundo single de ‘Joanne’. ‘Million Reasons’ entra al puesto 92. La cantante no ha realizado promoción alguna en nuestro país, aunque se ha reavivado el hype en torno a su disco gracias a la presentación del tema durante el intermedio de la Super Bowl y al anuncio de su gira mundial.

1(1) Luis Fonsi, Daddy Yankee / Despacito

El número 1 en singles es una semana más para ‘Despacito’. El tema acumula unos 500.000 streamings diarios en nuestro país por los 300.000 de ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, por lo que de momento, hay Luis Fonsi para rato.

7(14) Zayn, Taylor Swift / I Don’t Wanna Live Forever

13(29) Cali y El Dandee, Shaggy / Lumbra

La subida más fuerte de la semana es para Cali y El Dandee, aunque la única entrada nueva en el top 10 es la del dúo de Zayn con Taylor para la banda sonora de ’50 Sombras más oscuras’, que al fin se ha estrenado. ‘I Don’t Wanna Live Forever’ sube al puesto 2 en Estados Unidos y al puesto 5 en Reino Unido. El estreno de la cinta le está suponiendo al fin cifras que no había conocido y pinta a que este va a ser el mayor éxito de Zayn.

29(E) Katy Perry, Skip Marley / Chained to the Rhythm

Katy Perry tendrá difícil superar sus mejores marcas en España, ‘Roar’, que fue número 5, y ‘Dark Horse’, que fue número 9. Pero quizá el top 20 que lograban ‘I Kissed a Girl’, ‘Teenage Dream’ o ‘California Gurls’ sí esté al alcance de su mano. ‘Chained to the Rhythm’ ya es la 21ª canción más radiada del país.

65(E) Sebastián Yatra, Wisin, Nacho / Alguien robó

Nuevo posible éxito de reggaetón para Sebastián Yatra, que con ‘Traicionera’ todavía aparece muy bien situado en el top 8, después de 31 semanas y 3 discos de platino para ese otro sencillo.

92(E) Lady Gaga / Million Reasons

Entrada del single de Lady Gaga no en la semana en que el tema sonó en la Super Bowl, sino en la siguiente, cuando ya pierde posiciones en Estados Unidos (del 4 al 18) y Reino Unido (del 85 al 98). Quizá un tímido apoyo en alguna radio (no está en lista de 40 Principales) o en la playlist de Spotify adecuada esté jugando de manera algo tardía a su favor. O el boca-oreja. El disco asciende al puesto 50.

94(E) Kamaliya / Aphrodite

La actriz, modelo y cantante ucrania de origen ruso aparece en la lista española con este tema que alterna ritmos modernos con guitarras eléctricas y violines. De momento el impacto comercial internacional de la canción parece poco significativo y su streaming en Spotify es nulo: es cosa nuestra.