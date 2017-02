Katy Perry a Ed Sheeran, delante de él: “Gracias por dejarme sin número uno”

Esta noche se celebra una nueva gala de los premios BRIT en Londres, donde actuarán artistas como Ed Sheeran, Katy Perry, Bruno Mars, Robbie Williams, Little Mix, The 1975 o Skepta. Esta mañana, Katy Perry se ha pasado por la radio británica para promocionar su tema y su paso por los premios. Y ha dejado un momento para recordar.

La cantante, que acaba de estrenar un vídeo con fondo para su nuevo single, ‘Chained to the Rhythm’, respondía a una pregunta en la radio cuando aparece en el estudio Ed Sheeran. Entonces, Perry aprovecha para recriminarle que le haya impedido llegar al número uno en Reino Unido con su nuevo single: “gracias, cariño, por dejarme sin número uno. ¡Eres tan accesible, eres el amigo de todo el mundo!”. Puntazo para Katy por bromear sobre la imagen de “chico accesible” de Sheeran delante de él mismo.

Esta semana, ‘Chained to the Rhythm’ ha debutado en el top 7 de la lista de éxitos británica, mientras ‘Shape of You’ de Ed Sheeran continúa en el número uno. ‘Castle On the Hill’ es top 3. En iTunes, ‘Shape of You’ también es número uno por delante de ‘Human’ de Rag’n’Bone Man y ‘How Would You Feel? (Paean)’ del mismo Sheeran. Perry es top 4. ¿Conseguirá la americana el número uno después de actuar en los BRIT o Sheeran -y otros artistas británicos- continuarán bloqueándola?