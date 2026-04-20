Brandy, la «Biblia vocal», en 5 hitos

Nunca ha sido demasiado famosa en España, pero en el mundo anglosajón y, sobre todo, en Estados Unidos, Brandy es una importante figura de la cultura popular y uno de los pilares fundamentales del R&B contemporáneo, llegando a ser una influencia para artistas del calibre de Beyoncé o Frank Ocean, quien escribió para ella el tema ‘Scared of Beautiful’ y otros inéditos, muchos años antes de retirarse sine die.

Brandy pasó de ser una estrella adolescente a convertirse en una de las voces más prestigiosas de la música popular afroamericana, llegando a ser apodada la «Biblia vocal» por la sofisticación de sus armonías. Norwood acaba de publicar su libro de memorias, ‘Phases’ -donde habla, entre otras cosas, del grave accidente de tráfico que sufrió en 2006 y que provocó la muerte de una persona- y de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por lo que aprovechamos para repasar los cinco principales hitos de su carrera musical.

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Moesha

La sitcom que dio a conocer a Brandy Norwood a mediados de los años 90 narraba la vida de una familia afroamericana de clase media y contribuyó a representar una imagen de familia afroamericana más cotidiana y menos estereotipada, sin evitar abordar temas sociales importantes como el racismo. Se emitió originalmente entre 1996 y 2001, y también llegó a España, unos años después, a través de Disney Channel. Si bien fuera de Estados Unidos no logró la popularidad de series similares como ‘El príncipe de Bel-Air’, ‘Moesha’ también forma parte de la ola de sitcoms afroamericanas de los años 90 que centraban la vida de personajes negros, en este caso de una chica adolescente, resultando revolucionarias.



‘Cenicienta’ y Whitney Houston

Con 18 años, Brandy protagonizó la segunda adaptación televisiva del musical ‘Cenicienta’ de Rodgers y Hammerstein, convirtiéndose en la primera actriz negra en encarnar este papel clásico en televisión. El reparto, que incluía a Jason Alexander y Whoopi Goldberg, era pretendidamente diverso y, aunque la película no obtuvo grandes críticas, fue un enorme éxito de audiencia, siendo vista en su primera emisión por 60 millones de personas. Whitney Houston, productora de la película, quiso protagonizarla en 1993, pero para cuando se empezó a desarrollar la idea se vio mayor para el papel, así que se lo ofreció a Brandy -quien ya había participado en la banda sonora de ‘Waiting to Exhale’- y Houston pasó a encarnar a la Hada Madrina. Houston era la gran mentora de Brandy y su muerte afectó enormemente a la cantante, pues se produjo en su cumpleaños.



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‘The Boy is Mine’

La canción por la que Brandy será siempre recordada a nivel mundial es este dueto con Monica, que sirvió como primer single de los respectivos álbumes de ambas cantantes. Enfrentadas en los medios, como Britney y Christina unos años después, Brandy y Monica se rieron del asunto grabando una especie de respuesta a ‘The Girl Is Mine’ de Michael Jackson y Paul McCartney, llevando su dueto al número 1 de Estados Unidos y a los primeros puestos de multitud de países europeos. Fue un éxito internacional rotundo, el segundo mayor de 1998, solo por detrás de ‘My Heart Will Go On’ de Céline Dion, y el mayor éxito del año en Estados Unidos. Su influencia se evidencia en sus streams actuales y en la respuesta que grabó Ariana Grande en 2024: su ‘The Boy Is Mine’ no era una versión, pero musicalmente seguía su estilo y también era un temazo. Su consecución lógica fue un remix que contó con las propias Brandy y Monica, que también aparecieron en su videoclip.





‘Full Moon’ e influencia en el R&B alternativo

«Lávate la boca cuando hables de Brandy», le dijo Solange Knowles a un crítico musical (blanco) que se atrevió a despreciar la música de Norwood, reduciéndola ignorantemente a “deep cuts” sin interés. En realidad, obras como ‘Full Moon’ (2001) fueron innovadoras por su uso de la voz como textura e instrumento, siendo Brandy la principal productora vocal de sus discos, e igual de progresivo fue su álbum siguiente, ‘Afrodisiac’ (2004), que experimentó con el “illbient”, influyendo a toda una generación de artistas -alternativos o no- como Frank Ocean, que después escribió para ella, o Rihanna, que básicamente intentó copiar -lo dijo ella, no nosotros- ‘Afrodisiac’ en ‘Good Girl Gone Bad‘. Sus discos posteriores no han tomado caminos igual de atrevidos, aunque ‘Two Eleven’ (2012) contenía varias delicatessen R&B como ‘Music’ o ‘Slower’; y del último se cumplen ya 6 años, pero eso no borra las innovaciones de sus trabajos previos, que merecen ser reconocidas.



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‘Phases’ y Estrella de la Fama

Coincidiendo con su recepción el pasado 30 de marzo de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, que representa su impacto duradero en la industria musical y podríamos considerar otro hito, Brandy ha publicado a sus 47 años su libro de memorias, ‘Phases’, que promete ser una lectura fascinante. Cuenta que se desmayó delante de Michael Jackson tras conocerle, que se peleó con Monica de verdad, no solo en su exitoso dueto, y revela un episodio de tensión con Kanye West, con el que grabó el single ‘Talk About Our Love’, después de que el rapero mostrara una actitud poco profesional durante la producción de su cuarto disco.

