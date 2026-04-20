Morrissey anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Morrissey ha anunciado que este julio actuará en Madrid y Barcelona de la mano de Primavera Sound y SFMusic. El artista británico estará el 25 de julio en el Poble Espanyol, como parte del ciclo de conciertos Barts Festival, y el 29 de julio en el Movistar Arena, regresando a ambas ciudades más de una década después.

Tras la cancelación de su concierto en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia el mismo día de su celebración, el pasado 12 de marzo, Morrissey da la sorpresa anunciando nuevos shows en dos de los recintos más grandes del país. Este continuará con la gira de presentación de ‘Make-up is a Lie’. La venta general de entradas se abrirá en la página web de Primavera Sound este viernes 24 de abril a las 10h.

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«El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto imposibilitado por falta de sueño», señalaba el comunicado recogido por Heraldo. El medio contaba que el vocalista había viajado de Milán a Valencia conduciendo durante dos días y que no había podido dormir en su hotel debido «al ruido del festival». Esta versión fue corroborada por El Periódico.