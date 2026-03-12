Morrissey cancela en Valencia el mismo día por los petardos

Morrissey ha cancelado su concierto programado en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia para hoy jueves 12 de marzo, el mismo día de su celebración, por falta de descanso. El culpable sería el ruido generado por los petardos durante los preparativos previos a las Fallas. Así lo sugiere el comunicado oficial, que alega que Morrissey no ha descansado y no puede realizar el concierto.

«El concierto programado para esta noche en Valencia se ha visto imposibilitado por falta de sueño», señala el comunicado recogido por Heraldo, que cuenta que el vocalista de los Smiths ha viajado de Milán a Valencia por su propios medios, conduciendo durante dos días, y que no ha podido descansar en el hotel «debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía».

- Publicidad -

Morrissey ha acabado en estado «catatónico» debido a esta circunstancia, y ha decidido cancelar el concierto. Además, pide al público que compruebe por sí mismo si considera que «el espectáculo sigue siendo posible en estas circunstancias».

Aunque algunas voces ponen en duda la versión de Morrissey porque en los días previos a las Fallas no se celebran festivales ni eventos importantes, medios como Actualidad Valencia informan de que ya se percibe «actividad en la calle» y «ambiente sonoro a prácticamente cualquier hora».

- Publicidad -

Valencia era la primera parada en España de la gira de Morrissey de 2026, que incluye otras dos fechas en Zaragoza el 14 de marzo y en Sevilla el 16 de marzo. Es de suponer que el artista recuperará el descanso durante los próximos dos días y no cancelará estas citas.

Las cancelaciones de Morrissey, claro, son habituales, y durante los primeros meses de 2026 ha anulado varios conciertos de su actual gira. El año pasado, Morrissey anuló su pase en Noches del Botánico, en Madrid, por prescripción médica.