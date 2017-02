Enrique Iglesias y Shakira se mantienen mejor que estas 10 estrellas internacionales de los 90

1995. Enrique Iglesias debuta con dos singles llamados ‘Si tú te vas’ y ‘Una experiencia religiosa’. Todavía se escuchan las carcajadas de brit-poperos y post-grunges. Su feo tono, su hilarante aparición en el programa de Nieves Herrero vía satélite desde Miami, sus tomas vocales sin música, e incluso su verruga. Exactamente el mismo verano Shakira lanza, después de un par de álbumes locales, el pegadizo single ‘Estoy aquí’. A España tarda en llegar, pero en la radio dicen, insistentemente, que va a denunciar a Alanis Morissette por copiarle el estilismo. ¿De qué va esta? ‘Jagged Little Pill’ pasa 3 meses en el número 1 del Billboard 200. ¿Se pensará que somos tontos?

2017. Enrique Iglesias lanza single en castellano y es un acontecimiento mundial. Ha conquistado listas británicas y estadounidenses, y aunque en nuestro idioma no alcanza posiciones demasiado altas en según qué países, sus streamings se equiparan a los de artistas internacionales como Rihanna. ‘Bailando’ suma 2.000 millones de streamings solo en Youtube, el doble que el mayor hit en esta plataforma de Drake. Otras 3 canciones suyas suman más de 500 millones de streamings. Shakira suma 1.300 millones con el ‘Waka Waka’. Otras 4 canciones suyas tienen más de 500 millones, entre ellas dos tan recientes como ‘La bicicleta’, la canción que ha resucitado a Carlos Vives, y ‘Chantaje’ junto a Maluma. En contra de lo que muchos listillos alternativillos previmos, lo latino sobrevivió a todo, incluso llevándose por delante a más de una superestrella noventera que parecía que iba a comerse el mundo. Y es que esperábamos que Backstreet Boys o Spice Girls se separaran, que Britney perdiera fans, pero hay algunos que no parecían precisamente un fenómeno adolescente.

Alanis Morissette

‘Jagged Little Pill’ es uno de los álbumes más vendidos de la historia, 33 millones de unidades. Fueron 15 millones en Estados Unidos, casi 3 en Reino Unido, 2 en Canadá, 1 en Australia… una verdadera locura. Nadie, ni cuando empezó a hacerse la rara con ‘Uninvited’ y ‘Thank You’, pudo adivinar que Morissette terminaría donde ha terminado.

Último hit: Alanis sacó su último disco en 2012, pero no consigue un top 40 en Reino Unido y Estados Unidos desde 2002, hace 15 años, cuando editó ‘Hands Clean’. Tiene 9 millones de visualizaciones en Youtube, como ‘Everything’. El disco que contenía ambas ha sido su último disco de platino (o de oro) en Estados Unidos.

Billy Corgan (The Smashing Pumpkins)

Salvamos a Noel Gallagher porque sigue siendo considerado Dios en Reino Unido, y todo lo que saca funciona allí, pero no es el caso de Billy en su país. Cuesta recordar esto pero ‘Mellon Collie and The Infinite Sadness’ (qué título tan emo fue aquel) vendió 10 millones de copias solo en Estados Unidos. La fama de The Smashing Pumpkins se fue apagando a medida que el ego de Billy Corgan se desbordaba y entre proyectos alternativos de lucha libre y salidas del tiesto, el artista no ha sabido mantener un nombre a lo Eddie Vedder. Por cierto, Metallica siguen arrasando.

Último hit: La excelente ‘Stand Inside Your Love’ pudo colarse en el top 40 británico en el año 2000. Tiene 5 millones de visitas en Youtube. Si los consideramos artistas de álbumes, el disco que la contenía, ‘Machina’, ha sido su último disco de oro.

Dolores O’Riordan (Cranberries)

‘No Need to Argue’ vendió 17 millones de copias gracias al alcance de ‘Zombie’ y ‘Ode to My Family’. Es uno de los 100 discos más vendidos de los 90 en Estados Unidos pese a que la banda es irlandesa, y acaba de ser certificado como uno de los 20 discos más vendidos de toda la historia de Francia. El grupo actualmente prepara una gira con orquesta de “greatest hits”.

Último hit: Su último top 40 en Reino Unido data de 1999 y es ‘Promises’, aunque a la larga el público se ha decantado por la inmediatamente posterior ‘Animal Instinct’, que acumula 32 millones de visitas en Youtube. Si los consideramos artistas de álbumes, el disco que los contenía, ‘Bury the Hatchet’, fue su último disco de oro en Estados Unidos y el último relevante a nivel internacional.

Lauryn Hill

Coetáneo a los primeros éxitos de Enrique Iglesias y Shakira fue el de ‘The Score’ de Fugees, que contenía ‘Ready or Not’. Dos añitos después, como a toda prisa para aprovechar su tirón, aparecía el excelente ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, que arrasaba desde el minuto 1 y terminaba vendiendo 19 millones de copias. Y después… la nada. Un ‘MTV Unplugged’ en mitad del cual Lauryn se echaba a llorar, filtraciones, supuestos discos online, canciones sueltas… y hasta hoy.

Último hit: ‘Everything Is Everything’ fue top 40 a ambos lados del Atlántico en 1999. Acumula 17 millones de streamings. No ha vuelto a conseguir ni un top 100 con ninguna de sus pistas sueltas.

Shania Twain

Alguien puede decir que cómo va a conseguir hits Shania Twain si no saca nada y está retirada desde 2002, cuando editó su último disco, el multimillonario ‘Up!’, pero como Lauryn Hill, también ha editado una serie de sencillos con los que no ha pasado nada: una canción para la macro famosa ‘Mujeres desesperadas’, un dúo con Lionel Richie y un tema para un documental han mostrado que muchísima sed de Shania no es que haya.

Último hit: ‘Forever and for Always’, uno de los sencillos de ‘Up!’, fue número 20 en Estados Unidos. Lleva 46 millones de clics.

LeAnn Rimes

Los nuevos seguidores de las listas de éxitos que echen un ojo a lo más vendido de los años 90 seguramente se pregunten quién es LeAnn Rimes. El caso de LeAnn, que vendía 6 y 4 millones de copias de sus dos primeros álbumes, solo en Estados Unidos, es interesante, pues parece a todas luces un precedente de Taylor Swift: venida del country, ella también fue cediendo a las modas.

Último hit: Cuesta recordar que alguna vez tuviera alguno. Su mayor éxito en Youtube de todos los tiempos no llega a 20 millones de visitas y es un medio tiempo de R&B popero escrito por Diane Warren y producido por Trevor Horn (!!), que más que de la banda sonora de ‘Coyote Ugly’ parece salido de una semifinal local de Eurovisión.

R. Kelly

R. Kelly también tuvo algunos de los discos más vendidos de los 90, y son los tres primeros, ’12 Play’, ‘R. Kelly’ y muy especialmente ‘R.’, que incluía la omnipresente y navideña ‘I Believe I Can Fly’, el ‘Hello’ de la Nochebuena de 1996. Poquito a poco, su fama también se fue disolviendo en un vaso de agua.

Último hit: Acabo de marearme mirando la lista de singles de R. Kelly de Wikipedia, las decenas y decenas y decenas de intentos por volver a ser relevante que se ha marcado durante este siglo. Obviando su dúo con Lady Gaga y un par más de “featurings” que se marcó con Young Jeezy y Snoop Dogg en 2006 y 2007, su último éxito propio parece ‘Same Girl’ con Usher en el mismo 2007. Llegó al número 20 y se ha mantenido vivo muy dignamente en Youtube: 77 millones de visitas.

Gwen Stefani (No Doubt)

‘Tragic Kingdom’ vendió 16 millones de unidades en todo el mundo. Incluso cuando Gwen Stefani se lanzó en solitario y fue nominada al Grammy a mejor álbum del año, aquello parecía prometer. Pero después de su segundo disco y pese al comeback de No Doubt, no volvió a pasar.

Último hit: Pese a las 200 veces que pareció que su comeback se iba a comer todo, el último top 40 de Gwen en Estados Unidos continúa siendo ‘The Sweet Escape’ de 2006. Sí lograba uno con ‘Settle Down’ de No Doubt en 2012. 15 millones de visitas.

Jewel

Cuando Jewel vino a España e hizo un acústico en Cadena 100 con ‘You Were Meant for Me’ y ‘Foolish Games’, parecía que había nacido una gran cantautora. Aquel debut ‘Pieces of You’ vendió DOCE MILLONES DE COPIAS en Estados Unidos.

Último hit: Jewel ha continuado sacando discos, pero la última vez que logró un hit fue el top 20 en el Billboard Hot 100 de ‘Intuition’ en 2003, un tema como de Britney Spears o la Meghan Trainor de ahora. Tiene 3 millones de visitas. El disco que lo contenía, ‘0304’, fue su último disco de oro.

Usher

El primer disco de Usher data de 1994. Aunque terminara de petarlo con ‘Confessions’ en 2004, con 20 millones de copias, ‘My Way’, de 1997, ya fue 6 veces platino en Estados Unidos. ¿Alguien pudo adivinar en los tiempos de ‘Nice & Slow’, ‘U Remind Me’ y sobre todo ‘Yeah’ que esto acabaría como ha acabado?

Último hit: Usher coló en el número 32 de Estados Unidos ‘No Limit’ en 2016, pero su impacto internacional fue nulo. Ni siquiera llegó a ser top 100 en Reino Unido, donde el cantante acumula 4 números 1. El tema suma, al menos, eso sí, 100 millones de visitas en Youtube. Un Vevo Certified aunque divida entre 7 el alcance de ‘La bicicleta’.