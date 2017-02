RTVE da explicaciones por la polémica victoria de Manel Navarro en Objetivo Eurovisión

La polémica por la victoria de Manel Navarro en la final del concurso Objetivo Eurovisión sigue dando que hablar. Tras una rueda de prensa que levantó aún más suspicacias, RTVE ha buscado zanjar el asunto con un comunicado en el que da respuesta a una queja firmada por 600 personas y trasladada a través del Defensor del Espectador del ente público, Ángel Nogal. Básicamente, justifican que el jurado tenía el voto de calidad asignado previamente y que no hay reclamación posible. Por tanto, Manel Navarro y su ‘Do It For Your Lover’ seguirán siendo representantes oficial es de nuestro país en Eurovisión 2017. Este es el comunicado íntegro.

“Todo el proceso de elección del candidato a Eurovisión se ha realizado de acuerdo a las normas establecidas por la Unión Europea de Radio y Televisión, organizadora del festival. Todos los candidatos, 405, fueron informados y aceptaron las normas establecidas que se hicieron públicas con anterioridad al inicio de cada fase del proceso.

Además del candidato elegido a través del EuroCasting, TVE hizo un proceso de selección de otros cinco candidatos buscando entre cantantes y artistas con una carrera profesional ya iniciada. En su mayoría, estos cantantes habían participado en talent shows de TV o habían aparecido en otros programas.

El jurado de Objetivo Eurovisión 2017 estaba formado por tres reconocidos profesionales con criterio independiente, representantes de emisoras de radio de tres de los mayores grupos de comunicación de nuestro país: Prisa (Los 40 Principales), Atresmedia (Europa FM) y RTVE (Radio 3).

Por evidentes razones profesionales, los presentadores de radios musicales sueleen tener contacto con los artistas, cantantes y productores musicales. El jurado votó en primer lugar, sin conocer el voto del público. Cuando ejercieron “el voto de calidad” del desempate, ninguno de los tres modificó su primera votación.

Que el voto del jurado sea decisivo no es algo extraordinario. El año pasado, en la elección de Barei, los jurados nacional e internacional acumularon el 60% de representatividad y el público tan sólo el 40%. Este año el peso del público se incrementó al 50%, por lo que el llamado “voto de calidad” se asignó al jurado, práctica muy habitual en otros países.

Todo el proceso de televoto de la gala de Objetivo Eurovisión, como el Eurocasting, contó con la presencia de un notario.

TVE lamenta profundamente los incidentes que empañaron la final del programa Objetivo Eurovisión y es consciente de que este comportamiento fue seguido por unos pocos y que la mayoría de los seguidores de Eurovisión apoyan el festival y al representante español.

TVE por supuesto recoge todos estos comentarios que contemplará en futuras ediciones siempre con intención de mejorar”.