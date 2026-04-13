Britney Spears entra en rehabilitación voluntariamente

Según ha confirmado un representante de la cantante a Variety y Rolling Stone, Britney Spears ha entrado en un centro de rehabilitación de forma voluntaria.

La noticia llega solo un mes después de que Spears fuese detenida por conducir ebria. Spears fue liberada unas horas después, pero todavía tiene pendiente un juicio derivado del incidente, lo cual podría haber tenido que ver con su entrada en rehabilitación. Desde TMZ, achacan la decisión de la cantante al abuso de sustancias.

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«Este ha sido un incidente desafortunado que no se puede justificar de ninguna manera», explicó en el momento del arresto uno de sus representantes, apuntando a que «Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley»: «Con suerte, esto puede ser el primer paso hacia un cambio esperado desde hace tiempo en la vida de Britney», continuaba. Esta abordaba lo sucedido en un post de Instagram unas semanas después: «Gracias por todo vuestro apoyo… pasar tiempo con familia y amigos es una bendición», escribió.