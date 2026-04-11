Popjustice anuncia su cierre

Popjustice, uno de los foros de música pop más leídos de Internet, ha anunciado que cerrará su web a finales de este mismo mes, concretamente el próximo 26 de abril: «Hay muchas razones para esto y no es una decisión que haya tomado a la ligera». Así comienza Peter Robinson, creador del foro, su post de despedida.

A partir de ahora, y hasta el día del cierre, Popjustice se convertirá en un «espacio cerrado», anuncia su fundador. Esto significa que solamente los usuarios que estén registrados podrán leer y contribuir al foro. «Algunos miembros se tomarán esto como un inesperado y, a fin de cuentas, bienvenido apunte con el que fijar una línea después de dos décadas de actividad en el foro», continúa el comunicado. Recordemos que Popjustice fue fundado en el año 2000.

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«Para otros, sé que el foro se ha convertido en más que un sitio para hablar de música pop. Sé que tú y otros continuaréis vuestras conversación en otro lugar», prosigue Robinson. Este se dirige directamente a sus lectores: «Sé que los finales no son fáciles, pero muchos de vosotros estaréis de acuerdo en que la oportunidad de empezar de nuevo no es necesariamente algo malo. Dos semanas es tiempo suficiente para decidir quién quiere hacer qué, y dónde».

Todos los usuarios registrados en Popjustice recibirán un correo anunciando el cierre de la web. Además, queda a disposición de los lectores la dirección de correo oficial del foro: «Si deseáis contactarme par algo en relación a todo esto, la mejor forma es por correo electrónico, y el mejor es forum.admin@popjustice.com», concluye, no antes sin avisar de que seguramente no sea la última actualización que recibamos en estas dos semanas.