El viernes perfecto de Blas Cantó: ganó ‘Tu cara me suena’ y estrenó un buen single

El integrante de la boyband española Auryn, Blas Cantó, se alzó con la victoria en la final del programa pseudo-musical ‘Tu cara me suena’, que celebró la pasada noche su gran final. El murciano logró ser el primer hombre en hacerse con la victoria de este talent-show de celebrities, ya que en las cuatro ediciones anteriores las ganadores habían sido Angy, Roko, Edurne y Ruth Lorenzo. Aunque, eso sí, cimentó su victoria en su capacidad para imitar voces masculinas como femeninas, logrando que la misma Anastacia alabara su imitación de ella.

En este caso Cantó, que era el gran favorito de público y jurado, triunfó gracias a su imitación de Marc Anthony y su versión de ‘¿Y cómo es él?’ de Perales. Salió pues triunfante ante los otros cuatro finalistas: Rosa López, que interpretó ‘Que muera el amor’ de Gloria Trevi, Beatriz Luengo, que copió aquella famosa actuación de P!nk en la que hacía acrobacias con unas telas, Lorena Gómez, que vivió un momento pezón-gate al final de su personificación de Rocío Jurado, y Canco Rodríguez, que hizo lo que pudo como Bruno Mars y su single ‘24K Magic’.

Además, también ayer Cantó vivió otro momento importante en su carrera post-Auryn, puesto que publicó su primer single en solitario. Se trata de ‘In Your Bed’, una canción de sonido sorprendente, puesto que no sigue los previsibles preceptos neo R&B del mercado sino que apuesta por cierta reminiscencia piano-rock a lo Queen, conectado con Bruno Mars circa ‘Unorthodox Jukebox’. Veremos qué suerte corre en el mercado una apuesta tan particular.