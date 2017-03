alt-J presentan ‘3WW’, en la que caben ecos folk, Beatles y Ellie Rowsell (Wolf Alice)

En las últimas horas se han sucedido las noticias en torno a un nuevo lanzamiento del grupo británico ∆ (alt-J). Primero se insinuó simplemente que habría algo nuevo llamado ‘3WW’ y, tras diversas especulaciones, se ha confirmado que se trataba del nombre de una canción que abrirá su nuevo disco. Este se titula ‘Relaxer’ y se publicará el día 9 de junio.

Ahora también ha emergido su primer avance, que es precisamente ‘3WW’. El tema, producido por el propio grupo, es en sus propias palabras “lo mejor que hayan hecho nunca” y contiene un poco de todo. Tras su comienzo sinuoso y marcial, el bajista Gus Unger-Hamilton toma la voz cantante con aires folk, para más tarde dejar paso al habitual Joe Newman en unos versos que suenan más a los últimos Beatles, hasta que la invitada Ellie Rowsell (del grupo Wolf Alice) irrumpe en la parte más agitada rítmicamente.

Su letra, en contra de las especulaciones de que su título pudiera hablar de una “3ª Guerra Mundial”, habla de “las aventuras de un chaval rebelde en la costa noreste de Inglaterra, culminando con el susurro de tres palabras anticuadas (“three worn words”)”. alt-J presentarán las nuevas canciones de ‘Relaxer’ el próximo mes de julio en Mad Cool Festival.

