Misterio en código binario para lo nuevo de alt-J

Esta tarde, la banda inglesa alt-J ha compartido un audio nuevo en las redes sociales que la avispada redacción de Stereogum ha conseguido identificar usando Shazam. Esta aplicación ubica el audio en un nuevo disco del grupo titulado ‘3WW’. Esta sería su portada. El título del audio es código binario para “3WW”. El vídeo se acompaña de un vídeo con efectos digitales “glitch”.

Parece que el sucesor de ‘This is All Yours’ es inminente. ¿Pero qué significa “3WW”? ¿Se refiere el título a que su “tercer” disco saldrá “en todo el mundo” (“worldwide”)? ¿O más bien, como apunta un usuario en la sección de comentarios de Youtube, a una hipotética “tercera guerra mundial” (“third world war”)? Con el panorama de “pop con propósito” actual, desde luego, no sería descabellado que a la banda autora de ‘Breezeblocks’ presente en 2017 un disco político.

alt-J es autora de canciones como ‘Every Other Freckle’ o ‘Hunger of the Pine’ que acumulan miles de millones de escuchas en Spotify. Su álbum debut, el notable ‘An Awesome Wave’, ganó el prestigioso premio Mercury en 2012. El grupo no ha estado exento de controversia, sin embargo, pues ni público ni medios concuerdan todavía en si el grupo es el gran timo de la década o una de las bandas más interesantes de los últimos tiempos. ¿Resolverá la duda esta supuesta tercera entrega?