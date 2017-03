Nicki Minaj saca uno de sus pechos a pasear por París

La cantante Nicki Minaj ha sido objeto de todas las miradas durante su presencia en la Semana de la Moda de París. En realidad, la gran noticia sería que la rapera hubiera pasado desapercibida. Sin embargo, esta vez Nicki ha llevado un paso más allá su particular gusto estético y está siendo portada de medios de comunicación de todo tipo.

Todo porque uno de los outfits que lució durante su estancia en la capital francesa dejaba no solo a la vista sino totalmente desnudo uno de sus pechos. Con ese top, obra del diseñador Thierry Mugler, se paseó por toda la Ciudad de la Luz, se fotografió con la Torre Eiffel al fondo y acudió al desfile del diseñador Haider Ackermann. El mal llamado “pezongate” (lo hubiera sido de no ser porque esa zona de su boobie iba cuidadosamente cubierta) ha causado sensación, si bien ninguno de los looks presentados esos días no tenía desperdicio. El caso es que Nicki se lo ha pasado (wait for it) teta. Y como prueba queda ese vídeo en el que se la ve haciendo twerk junto a conocidas modelos al ritmo de ‘Work’ de Rihanna.

Aunque tras ‘The Pink Print’ Nicki anunció que se tomaría un tiempo antes de publicar un nuevo álbum y que pensaba centrarse en su programa de televisión, lo cierto es que no hay mes en el que no haya un nuevo single suyo en el mercado. Tras su featuring en lo último de Major Lazer, hace unos días colaboraba en lo nuevo de Jason Derulo, un ‘Swalla’ ultrapegadizo. Muy mal se tendría que dar para que no siga aumentando su ventaja sobre Taylor Swift en cuanto a número de entradas en el Billboard Hot 100.

