El nuevo disco de Lily Allen hablará sobre su divorcio, sus hijos y política

Lily Allen ha visitado la radio inglesa para hablar sobre asuntos tan dispares como su carrera -recuerda sus inicios en MySpace-, Rupert Murdoch, director de The Sun, el tabloide; las redes sociales o feminismo. Entre otras cosas, la cantante defiende que a muchas mujeres no se les permite florecer profesionalmente debido a la maternidad.

En la entrevista, la autora de ‘It’s Not Me, It’s You’ habla además sobre su nuevo disco, provisionalmente titulado ‘The Fourth Wall’, del que asegura que contendrá “un par de temas que hablan sobre el estado del mundo” pero que, sobre todo, abordará temas como “mi relación con mis hijos, el fracaso de mi matrimonio o el abuso de sustancias”. La cantante “espera” que salga en junio. Nada se comenta sobre su sonido: ¿recuperará los ritmos reggae de su excelente debut ahora que el sonido tropical está más de moda que nunca?

Aunque Allen lleva varios años sin disco en el mercado, la autora de ‘Sheezus’ ha sido noticia en los últimos meses por varias polémicas, en especial cuando se disculpó a un refugiado afgano en nombre de Reino Unido. Recientemente, Allen abandonaba temporalmente Twitter después de que un usuario la culpara a ella por la muerte en 2010 de su bebé tras un parto prematuro.