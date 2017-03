Thundercat, Cerrone, DAWN, SOHN, C.Tangana y Joe Goddard, entre los confirmados de Sónar

Sónar 2017, que se celebra en junio en Barcelona y ya había confirmado a gente como Justice, Nicolas Jaar, Soulwax, Eric Prydz, Moderat, DJ Shadow, Anderson .Paak & The Free Nationals, Arca (Live) & Jesse Kanda (AV), Nina Kraviz, De la Soul o Vitalic-ODC live, suma hoy otros 60 shows.

Entre los nuevos nombres destacan los de Thundercat presentando ‘Drunk’, la leyenda del disco Cerrone, DAWN, SOHN, Joe Goddard, Dellafuente + Maka, Andy Stott, Jlin, Matmos, Elysia Crampton, C.Tangana o Princess Nokia. El show de Cerrone contará con “vocalistas en directo y todos los hits de su mítica trayectoria”, lo que suponemos que incluirá la reluciente ‘Supernature’. Entre los nombres nacionales están Aitor Etxebarria, Bejo, los interesantísimos Playback Maracas, Fira Fem o el dj Fran Lenaers, del que tanto y tan bien se habla en el libro ‘Bacalao’ publicado recientemente por Luis Costa. También destaca la presencia de Anímic, pues su nuevo disco es completamente electrónico.

Por otro lado, se confirma que Sónar estrenará este año SonarXS, su noveno escenario, ubicado en Sónar de Día, centrado en “la electrónica que se hace en las calles: reggaeton digital, collage ruidista, dancehall y las nuevas mutaciones del trap”. Por ahí estarán, además de BSN Posse, Kiddy Smile, Total Freedom, Bad Gyal, Deena Abdelwahed, Aethereal Arthropod, Deena Abdelwahed, Conor Thomas o DJ Florentino.

Robert Hood realizará el estreno mundial del show ‘Floorplan live’ con su hija Lyric, y también se suman los shows tecnológicos de Nonotak, basado en la aplicación de nuevas tecnologías a nivel escénico; y Boris Chimp, con una performance audiovisual sobre el primer chimpancé enviado a la Luna en 1969. Tarik Barri ft. Lea Fabrikant, un experimentador multidisciplinar holandés colaborador de Radiohead y Nicolas Jaar, ofrecerá un show en el que varios objetos situados en un espacio en 3D crean sonidos a partir de sus diferentes movimientos.

La nota de prensa de Sónar “también confirma al norteamericano de origen iraní Dubfire; al neoyorquino Nick Hook, colaborador de Baauer, Dj Rashad o Prefuse 73; al canadiense Jacques Greene, renovador del house actual con nuevo disco a punto de ver la luz; a la dj parisina Clara 3000, una de las más destacadas figuras del colectivo Kill The Dj; y al dúo que forman dos de las más estimulantes selectoras y productoras de la actualidad: Avalon Emerson & Courtesy”. En Sónar de Día estarán Juana Molina (a punto de publicar un nuevo álbum de sonido muy electrónico), y Elysia Crampton. También actuarán el trío de hip hop electrónico Keys N Krates, el francés Jacques, nueva estrella del house synth pop electrónico galo; y el prestigioso dj británico Craig Richards, residente del club Fabric de Londres.

La programación del escenario SonarDôme se completa con la incorporación de 19 nuevos artistas. Además de algunos de los mencionados, como Thundercat, Matmos, C.Tangana y Robert Hood, estarán la dj y responsable del sello Minimal Wave Veronica Vasicka y el joven MC Earl Sweatshirt. Junto a ellos la RBMA suma a otros muchos productores, músicos y proyectos nuevos y emergentes: Suicideyear (US), Denis Sulta (UK), Star Eyes b2b Jubilee (US), RayRay (Tailandia), Daniel Brandt & Eternal Something (DE), Miiin (Corea), Etyen (Líbano), Crystal / Sparrows (Japón), Ghostly Enemies (ES), Huma (ES), Lanoche (ES), Lamusa (IT) y Sofie Winterson (DE).

Sónar contará también con djs y selectores del país: Bawrut (techno, acid), Diego Armando (ritmos africanos, dub), Tutu (baile, pop, electrónica), Pauk (experimental, IDM), Judah (hip hop, funk), Telmo Trenor (beats), Mario Nieto (breaks, future beats), Rumore (house, balearic) y Sandro Jeeawock (r&b, footwork). Toda la información sobre estos artistas la tenéis disponibles en Sonar.es.

SÓNAR 2017: ARTISTAS PROGRAMADOS A DÍA DE HOY (07/03/2017):

Justice, Nicolas Jaar, Soulwax, Eric Prydz, Moderat, DJ Shadow, Anderson .Paak & The Free Nationals, Arca (Live) & Jesse Kanda (AV), Nina Kraviz, De la Soul, Vitalic-ODC live, DAWN, Thundercat, Jon Hopkins (dj), Nico Muhly, Seth Troxler & Tiga (6h set), The Black Madonna, Suzanne Ciani, Carl Craig’s Versus Synthesizer Ensemble, Cerrone, Matmos, Princess Nokia, Jlin, Cashmere Cat, Joe Goddard (live), Nosaj Thing+Daito Manabe, Marco Carola, Clams Casino, Dubfire, Sohn, Damian Lazarus, GAIKA, Giggs, Evian Christ, Jacques Greene, Clark, Robert Hood & Lyric present: Floorplan Live, Daphni & Hunee, Andy Stott, Heidi, Valgeir Sigurdsson, Marcel Dettmann & Dr Rubinstein, Fat Freddy’s Drop, Prins Thomas, Roosevelt, Tommy Cash, Avalon Emerson & Courtesy, Forest Swords, Benji B, Lena Willikens, Elysia Crampton, HVOB, Optimo, Kiddy Smile, Fran Lenaers, Dellafuente y Maka, LCC, C. Tangana, Kinder Malo & Pimp Flaco, RP Boo, Suicideyear, Little Dragon, AJ Tracey, Amnesia Scanner, Clara 3000, Nonotak, Deena Abdelwahed, Dj Florentino, Total Freedom, Conor Thomas, Nick Hook, Lunice, T Q D, Veronica Vasicka, Christian Tiger School, David Lang: “Death Speaks” performed by Stargaze, Anímic, Bad Gyal, Julián Mayorga, Marie Davidson, Nadia Rose, Overmono, Pan Daijing, River Tiber, Soulection, Stööki Sound, Craig Richards, Beautiful Swimmers, Keys N Krates, Tarik Barri ft. Lea Fabrikant, Tutu, Diego Armando, Playback Maracas, Fira Fem, Aitor Etxebarria, Connectome, Boris Chimp 504, Bawrut, Pauk, Judah, Mario Nieto, Rumore, Jacques, Juana Molina, Telmo Trenor, Sandro Jeeawock, Aethereal Arthropod, Bejo, BSN Posse, Crystal / Sparrows, Daniel Brandt & Eternal Something, Denis Sulta, Earl Sweatshirt, Etyen, Ghostly Enemies, Huma, Lanoche, Lamusa, MIIIN, RayRay, Sofie Winterson, Star Eyes b2b Jubilee, Ylia.