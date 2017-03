Goldfrapp estrena la canción que cierra su disco, ‘Ocean’… ¿y se reserva el verdadero segundo single?

Goldfrapp publica nuevo disco, ‘Silver Eye’, tan pronto como el próximo 31 de marzo. El primer adelanto era ‘Anymore’, una canción electro que recuperaba el sonido de ‘Black Cherry’, uno de los mejores trabajos de Goldfrapp, pero que decepcionaba a nuestra redacción y dividía a los usuarios de nuestros foros.

Hoy, Billboard estrena otro tema de ‘Silver Eye’, curiosamente el que lo cierra, ‘Ocean’. No es tan raro que la última canción de un disco sea la mejor, pero cuando se trata de pop, los singles suelen ir al principio y una primera escucha de ‘Ocean’ sugiere que no es un single o que, por lo menos, Goldfrapp no pretende que lo sea. En esta canción, el grupo engorda ritmos y sintetizadores en lo que parece más un ejercicio de textura que melódico. ¿Se reserva el grupo el verdadero segundo disco del disco para el futuro?

‘Silver Eye’ será el relevo electro de ‘Tales of Us’, que a su vez era el relevo folk de ‘Head First’. Como los fans de Goldfrapp saben, el grupo edita dos tipos de discos, unos más introspectivos y folk y otros más extravagantes y electrónicos. Tanto ‘Anymore’ como ‘Ocean’ prometen un regreso a la exuberancia electroclash de ‘Black Cherry’… ¿Estará, sin embargo, a la altura del gran ‘Supernature’?