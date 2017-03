Pete Doherty, Kaytranada, Dua Lipa, Deadmau5 y Stormzy actuarán en FIB 2017

Festival Internacional de Benicàssim suma nuevos nombres a su cartel de 2017, entre ellos, dos internacionales especialmente destacados por su reciente contribución a la música electrónica de baile. En primer lugar, Deadmau5, el productor dance y house canadiense autor de ‘Ghosts n’ Stuff’ o ‘4ware’; y en segundo, Stormzy, nuevo icono del grime inglés, que acaba de sacar disco, ‘Gang Signs & Prayer’, que incluye la espectacular ‘Cold’.

A estos nombres se añaden otros también notables como Pete Doherty, que presentará su último disco, ‘Hamburg Demonstrations‘, Crystal Fighters, que hará lo propio con ‘Everything is My Family’, o Love of Lesbian, que continúa desgranando los temas de su exitoso último trabajo, ‘El poeta Halley’.

Completan la lista de confirmaciones Dua Lipa, KAYTRANADA, Declan McKenna, Sunflower Bean, Belako, Courteneers, Kaleo, Twin Peaks, Mykki Blanco, Theme Park, Peaking Lights, Rüfüs y Pional.

FIB, que se celebrará del 13 al 16 de julio en Benicàssim, cuenta este año con cabezas de cartel como Red Hot Chili Peppers, Liam Gallagher o The Weeknd, además de con otras actuaciones esperadas como las de Foals, Ride Bonobo o Tyler the Creator.

Continúa la venta de abonos de 4 días, más 8 de acampada gratuita en Campfest, al precio de 149 euro + gastos de gestión en la web oficial del FIB. También están disponibles las entradas para Villacamp y los Pases VIP. Además, el festival ofrece la posibilidad de adquirir los abonos en dos cómodos plazos de 74,50 euros.