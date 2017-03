Lykke Li y Ryan Gosling cantan acaramelados en la nueva película de Terrence Malick

Esta semana se ha estrenado ‘Song to Song’, la nueva película de Terrence Malick sobre un par de parejas involucradas en la escena musical de Austin, Texas. Precisamente en Austin ha tenido lugar la primera proyección de la cinta, en el festival South by Southwest (SXSW), que se celebra estos días, como siempre acompañado de polémica.

La cinta de Malick está protagonizada por Rooney Mara, Ryan Gosling, Natalie Portman y Michael Fassbender e incluye cameos de varias caras conocidas de la música como Patti Smith, Florence + the Machine o St. Vincent. En las últimas horas ha llegado a la red un adelanto de esta película protagonizado por Gosling y Lykke Li que derretirá a fans de ambos. Gosling y Li interpretan a una pareja separada y cantan acaramelados ‘It Hurts to Be Alone’ de Bob Marley & the Wailers. ¿No son una monada?

‘Song to Song’ no es el primer largometraje en el que aparece Lykke Li. La autora de ‘I Follow Rivers’ debutó en la gran pantalla en ‘Tommy’, una película sueca de 2014. Eso sí, Li está acostumbrada a que su música suene en películas. En 2015 compuso ‘Never Let You Down’ con Woodkid para ‘Divergente’ y otros temas de su repertorio han sonado en cintas como ‘Bajo la misma estrella’ o series como la estupenda ‘Skam’.