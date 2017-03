León Benavente / En la selva

Todavía hay que frotarse los ojos al contemplar cómo, con apenas dos álbumes, León Benavente se han alzado como una alternativa real a la burguesía festivalera estatal (léase como una broma, por favor). Han llegado ya donde a otros les ha llevado al menos lustros llegar y, lo que es mejor, lo han hecho conformando una personalidad inconfundible. Dicen León Benavente que ‘En la selva’ es como uno de esos “hermanos pequeños” de sus discos, como le gusta llamarlos al amigo del grupo Nacho Vegas. No son, en cambio, descartes de canciones que no cupieron en ‘2’, sino canciones nuevas, materializadas a partir de las ideas surgidas durante sus intensas giras y grabadas en un receso invernal de forma casi improvisada. Lo que sí son es la prueba material de que Luis Rodríguez, César Verdú, Edu Baos y Abraham Boba están en estado de gracia a todos los niveles. Extendiendo el magnetismo incontestable de ‘La Ribera’, ‘Tipo D’ o ‘Gloria’, la inmediatez arrebatadora de su rock con guiños kraut, post y punk funciona de nuevo como una máquina en ‘En la selva’, ‘Maestros antiguos’ y ‘Se mueve’, que estoy convencido de que pronto serán tan celebradas y coreadas como sus “hermanas mayores” en sus conciertos. La versión primigenia de ‘Celebración’, ‘Siempre hacia adelante’, supone en cambio un respiro, una liberación final. Una lectura más reposada en cuyos arreglos y melodía, de esencia clásica, flota un aire de canción ligera: uno casi puede imaginarse cantando esto a los Pecos (dando por hecho que todo el mundo conoce a los Pecos). De nuevo, podríamos poner en duda su desigual acierto lírico al dibujar a un crápula algo cuñado (‘Maestros antiguos’) o de superar el paso de los días en nuestras vidas aplastadas e insignificantes (‘En la selva’). Pero, ¿a quién coño le importa cuando las canciones son tan rematadamente buenas?

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘En la selva’, ‘Maestros antiguos’

Te gustará si te gustan: El Columpio Asesino, el Nacho Vegas de ‘Desaparezca aquí’, Julio de la Rosa

Escúchalo: Spotify

Gira: Compra entradas para León Benavente.