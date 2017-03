Robyn presenta una nueva canción en un episodio de ‘Girls’

Según The Line of Best Fit, la artista sueca Robyn avisaba el pasado viernes: “Creo que debéis aseguraros de ver el nuevo episodio de ‘Girls’ del domingo para un pequeño detalle extra especial… Estoy avisando… 😘#girls”. Y esa pequeña cosa extra no es otra cosa que una nueva canción, un tema inédito llamado ‘Honey’ (un detalle revelado por la aplicación Shazam) que sonó durante una escena de la serie creada y protagonizada por Lena Dunham. Esta es, por cierto, su última temporada.

La canción puede escucharse a estas horas por medio de una captura de un fan que ha sido subida a Soundcloud. Aunque la calidad no es excelente y la escuchemos interrumpida por las voces de Dunham y Adam Driver, es suficiente para intuir que puede ser otro de esos himnos bailables y emotivos tan clásicos de la autora de ‘Dancing on My Own’, si bien algunos detalles de su producción muestran ciertos toques de 2017. Se espera que ‘Honey’ aparezca en las próximas horas como single, y sería la primera canción nueva de Robyn en solitario desde 2010, cuando editara las tres partes de ‘Body Talk’, una obra dividida en 3 EPs.

Desde entonces, no ha estado en aboluto inactiva: ha aparecido una y otra vez en colaboraciones o featurings para otros artistas, ya fuera con Röyksopp, Kindness, Metronomy o La Bagatelle Magique. También, en 2016 fue desgranando un momento mágico a los asistentes al concierto de los segundos en Londres cuando interpretaron juntos ‘With Every Heartbeat’, para deleite de cualquier aficionado al mejor pop.