La censura anti-LGBTQ involuntaria (o no) afecta a Tegan and Sara y Lady Gaga

En las últimas horas, YouTube ha sido objeto de una considerable polémica después de que varios artistas, entre ellos, Tegan and Sara, hayan denunciado que el “modo restringido” del visor de Google ha censurado contenido LGBTQ sin material explícito, por ejemplo, el videoclip de ‘BWU’ de las mismas Tegan and Sara. Estos artistas defienden que la censura de YouTube implica que el material LGBTQ disponible en la plataforma no se considera “familiar”, lo cual es un disparate desde cualquier punto de vista que se mire, y YouTube lo ha entendido.

Ante la polémica, Youtube se ha visto obligado a disculparse en un comunicado por “haberse equivocado” restringiendo algunos vídeos. YouTube escribe que estrenó la herramienta de modo restringido en 2010 “para ayudar a instituciones como escuelas y a la gente a tener un mejor control del contenido que ve en Youtube”, pero reconoce que esta opción “a veces comete errores a la hora de entender el contexto y matices de los vídeos”. YouTube afirma que la herramienta nunca será “cien por cien perfecta” pero agradece al público por las quejas y ha liberado alguno de los vídeos afectados.

Quien no se ha librado de la censura anti-LGBTQ, aunque indirectamente, ha sido Lady Gaga en la BBC. Durante la emisión de ‘Let’s Sing and Dance for Comic Relief’, en el que famosillos de Reino Unido actúan para alcanzar un objetivo solidario, un grupo de presentadores imitó ‘Born this Way’ de Lady Gaga, que fue cortada precisamente en la parte LGBTQ de la letra (“no matter gay, straight, or bi, lesbian, transgendered life / I’m on the right track baby”). BBC defiende que fue por “problemas de tiempo” pero Vice recuerda que esta letra ya fue censurada en el pasado en otro programa de BBC. ¿Triunfa la mojigatería en el entretenimiento británico o ya nos volvemos a quejar de todo?

Sadly our U-Turn video also is gone. Nothing gay in it accept us. Our dancing IS pretty bad. Must be why? @youtube is it our dancing? — Tegan and Sara (@teganandsara) March 19, 2017