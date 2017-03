El nuevo disco de Gorillaz, ‘Humanz’, sale en un mes con colaboradores estelares

Después de varios años de tomas y dacas, una serie de historias en viñetas para sus cuatro personajes, un buzz single y finalmente unas filtraciones de títulos de canciones, Gorillaz han anunciado su nuevo álbum, que sale el 28 de abril. La lista de artistas invitados es de órdago, pues incluye a Grace Jones, Mavis Staples, Danny Brown, De La Soul, Pusha T, Kali Uchis, Kelela, Vince Staples, Jehnny Beth de Savages, D.R.A.M., Popcaan, Jamie Principle, Kilo Kish, Anthony Hamilton, Peven Everett y Zebra Katz, según informa Pitchfork. Sí, falta David Bowie en contra de lo que se especulaba. Benjamin Clementine tampoco está en este listado, como veis, por lo que suponemos que el mencionado buzz single ‘Hallelujah Money‘ no irá en el álbum. ¿O quizá se da por hecho?

Se espera que esta tarde BBC estrene uno de los temas, se rumorea que el single podrá escucharse en torno a las 21.00 de hoy jueves y los cuatro títulos que han aparecido en Tidal son ‘Ascension’ [ft. Vince Staples], ‘We Got the Power’ [ft. Jehnny Beth of Savages], ‘Saturnz Barnz’ [ft. Popcaan], y ‘Andromeda’ [ft. D.R.A.M.].

El último álbum del proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett data ya de 2010. Aquel ‘Plastic Beach‘ no repetía el enorme éxito multiplatino de los dos primeros discos de Gorillaz, pero sí era un álbum interesante y notable. Solo habrá que esperar un mes para comprobar si este cuarto disco oficial está a la altura.