Continúa el juego de parecidos absurdos con Ed Sheeran

La noticia del reconocimiento en los créditos de ‘Shape of You’ de Ed Sheeran, ahora mismo el mayor hit sobre el planeta, hacia el equipo de autores de ‘No Scrubs’ de TLC, ha sorprendido al mundo. Aproximadamente la mitad de nuestros lectores opinabais en una encuesta reciente que ambas canciones se parecen como un huevo a una castaña. ¿Alguien ha evitado un pleito y mala publicidad un tanto forzados sacando una simpática chequera?

En cualquier caso, no es el único parecido absurdo de estos días con que ha topado el pelirrojo. En el caso que nos ocupa hoy, físico. Los tabloides en Reino Unido se han forrado durante esta semana con la foto de una niña de 2 años llamada Zoe Walton que es clavada a Sheeran. Antes de que la sangre llegara al río, Buzzfeed ha tenido que confirmar que no, que no puede ser hija suya. Su madre ha terminado asegurando que cuando compartió la foto no esperaba esta recepción y que el asunto se le ha ido de las manos. Los memes y tuits graciosos no se han hecho esperar, con algunos usuarios sugiriendo que la niña aparezca en un vídeo próximo de Edward Christopher.

Pero hay un tercer parecido. El actor Rupert Grint de ‘Harry Potter’, que ha sido comparado hasta la saciedad con Ed Sheeran porque se dan cierto aire (incluso apareció en su videoclip ‘Lego House’, también bajo estas líneas), ha realizado dos gags, en uno recita la letra de ‘Shape of You’ como si fuera el cantante, mostrando su sentido del humor. En el segundo, aparece caracterizado y dispuesto a interpretar una de sus canciones, cuando de repente se quita “la máscara” y los tatuajes para dejar a un lado al personaje de Ed Sheeran, al reconocer que se le ha ido de las manos. La cara de sus fans es un poema cuando dice que es mentira que le gustan los gatos. El verdadero Sheeran ha retuiteado el vídeo saludando al actor.