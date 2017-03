Gorillaz y amigos presentan ‘Humanz’ por sorpresa en Londres

Horas después de que el grupo sorprendiera publicando cuatro canciones simultáneamente, extraídas del recién anunciado ‘Humanz’, el grupo audiovisual dirigido por Damon Albarn ofrecía sin previo aviso un show en Londres. En el mismo, que fue retransmitido en directo a través de Periscope, presentaron buena parte de las canciones de este nuevo disco (y algunos de sus grandes éxitos) en compañía de varias de las estrellas invitadas que han participado en sus nuevas grabaciones… y alguna sorpresa notable.

Entre los artistas invitados estuvieron el rapero Danny Brown, que participó en el tema ‘Submission’ junto a la artista de R&B Kelela, que también interpretó ‘Busted and Blue’ (aunque en la versión del álbum no lo hace), De La Soul hicieron ‘Momentz’, incluido en ‘Humanz’, pero también intervinieron en el hit ‘Feel Good Inc.’, Pusha T hizo su parte en ‘Let Me Out’ con una Mavis Staples pregrabada, y Kali Uchis actuó en ‘She’s My Collar’.

Uno de los momentos estelares de la noche fue cuando Jehnny Beth de Savages intervino en uno de los cuatro cortes presentados este viernes, ‘We Got The Power’. De manera casi histórica, Noel Gallagher tocó la guitarra también en esta canción, sellando la amistad que ahora le une con Albarn tras los casposos enfrentamientos Blur/Oasis de los 90 y dando lugar al divertido hashtag #warisover. ‘Humanz’ se publica el día 28 de abril.

‘Submission’ (ft. Kelela & Danny Brown)



‘Feel Good Inc.’ (ft. De La Soul)

‘We Got The Power’ (ft. Jenny Beth & Noel Gallagher)