Sufjan Stevens saca disco y vídeo en directo de la gira equivocada

Sufjan Stevens va a publicar este 28 de abril ‘Carrie & Lowell Live’, como adivinaréis un disco en directo con una de las presentaciones de su último álbum de estudio ‘Carrie & Lowell’, en concreto la que tuvo lugar en el North Charleston Performing Arts Center de South Carolina el 9 de noviembre de 2015. El anuncio ha coincidido con el cumpleaños de Lowell Brams, padrastro de Sufjan y co-fundador de su sello al que se dedicaba el disco, y con el 2º aniversario del álbum. El disco saldrá en audio y, si bien la nota de prensa no menciona la palabra DVD, sí se indica que estará disponible en Youtube y Vimeo.

‘Carrie & Lowell‘ fue el mejor disco del año 2015 en numerosas publicaciones incluida la nuestra, y su gira de presentación fue generosa y de calidad, así que no vamos a recibir de cualquier manera este disco en directo. Pero lo que habría sido una buena idea de verdad habría sido publicar un DVD de la gira anterior, ‘The Age of Adz’, en España vista en un inolvidable concierto en Primavera Sound, con una de las mejores y más ambiciosas puestas en escena jamás ideadas en el underground. No sabemos si esta idea de publicar un vídeo de la siguiente gira de Sufjan, más minimalista, es una manera de resarcirse porque el anterior tour no se grabó, pero sigue siendo una pena que no haya más forma decente de recordar aquello que nuestra memoria.

Os dejamos con el tracklist del disco, incluyendo la preciosa ‘Should Have Known Better’ y una versión de ‘Hotline Bling’. Sufjan publica un disco de estudio colaborativo llamado ‘Planetarium’ algo después de todo esto, el 9 de junio. Hemos escuchado ya el excelente primer single, ‘Saturn‘.

Carrie & Lowell Live:

01 Redford (For Yia-Yia and Papou)

02 Death With Dignity

03 Should Have Known Better

04 All of Me Wants All Of You

05 John My Beloved

06 The Only Thing

07 Fourth of July

08 No Shade in the Shadow of the Cross

09 Carrie & Lowell

10 Drawn to the Blood

11 Eugene

12 Vesuvius

13 Futile Devices

14 Blue Bucket of Gold

15 Blue Bucket Outro

Encore:

16 Hotline Bling* (featuring Gallant)