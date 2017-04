Polémico pre-party de Bruno Mars en Madrid

Bruno Mars visita esta semana nuestro país con dos macroconciertos, esta noche del 3 de abril en WiZink Center de Madrid y el viernes 7 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con las entradas agotadas desde hace meses. Por eso había tantísima expectación por un preparty oficial celebrado en una conocida sala madrileña, Shôko. El evento contaría con la presencia del artista y, ante las recurrentes noticias de que el cantante norteamericano ofrecería un pequeño “recital” (aunque en la publicidad del evento solo se indicaba que el intérprete de ‘24K Magic’ estaría presente), los fans con y sin entrada invirtieron entre 60 y 100 euros (más gastos) para verle de cerca.

Sin embargo, el encuentro fue al parecer decepcionante para el público asistente. Según reporta Europa Press, Mars efectivamente acudió a la fiesta (impagables los vídeos de su entrada donde le espetan “¡vamos, máquina!”), pero si ofreció un concierto fue únicamente para los asistentes que ocupaban las mesas de los reservados (que se ha dicho costaban entre 500 y 4.000 euros) y los invitados VIP, entre los que, según El Mundo, se contaron aristócratas como Eugenia Martínez de Irujo, actrices como Ana Fernández o Berta Vázquez (‘Vis a vis’), artistas como Natalia de Operación Triunfo, Gemeliers o DVicio y Belén Esteban.

Tras permanecer cerca de dos horas en el área de acceso reservado, finalmente bajó al escenario de la sala Shôko donde esperaba el público general y, muy divertidito, cantó alguna frase suelta sobre algunos de sus éxitos (‘Locked Out of Heaven’, ’24K Magic’ y ‘That’s What I Like’) que sonaban desde la mesa del DJ para después volver a desaparecer. Tras ello, los asistentes acudieron de forma masiva a poner una hoja de reclamaciones a la sala por considerarse estafados. No solo es que les decepcionara la breve aparición de Mars, sino que argumentan que, además, se instaló una tarima elevada justo frente al escenario que, al estar ocupada por los invitados VIP, impedía la visión para buena parte de la pista. Por el momento ni la sala ni los promotores del evento se han manifestado sobre las quejas recibidas, pese a que su muro de Facebook se ha llenado de ellas y a raíz de esto se ha extendido el hashtag #Shokoestafadores.

Bruno Mars chegando com os Hooligans no Shôko Madrid agora a pouco. (ig: danielgalindotorres) pic.twitter.com/JYP0Dccsn4 — All About You Mars (@AllAboutYouMars) April 2, 2017

Bruno Mars e os Hooligans na boate Shôko em Madrid hoje à noite. pic.twitter.com/A7OzQlvKVc — All About You Mars (@AllAboutYouMars) April 2, 2017

Como que lida com esse sorriso? 😍 Bruno Mars na boate Shôko em Madrid. (ig: anita_mlo) pic.twitter.com/uYPkfzHPyL — All About You Mars (@AllAboutYouMars) April 2, 2017

Bruno Mars ha cantado 3 a medias, con playback y desganao, pero el conci es el lunes, lo de hoy era lo que era.. pena los q han pagado 100€. — Pablo Marbán (@PabloMarbanFM) April 2, 2017