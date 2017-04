Rita Indiana vuelve con ‘El castigador’, un gospel-merengue contra la corrupción

La dominicana Rita Indiana aseguró hace no tanto que no volvería a los escenarios “ni por un millón de dólares”, porque “no podía manejar la fama” (aunque aquí sea una artista alternativa, en su país es una celebridad). Sin embargo, y aunque probablemente no lo haya hecho solo por dinero, lo cierto es que la autora del inolvidable ‘La hora de volver’ ha regresado. Y no solo a subirse a escena, lo cual sucedió el pasado fin de semana en el Festival Isle of Light de Santo Domingo, junto a Crystal Castles o Real Estate, sino que además ha lanzado un nuevo single.

Se trata de ‘El castigador’, un tema contundente y oscuro que podríamos definir como gospel-merengue, y cuya letra acomete contra la recurrente corrupción que hunde a las clases trabajadoras, con ese inspirador léxico callejero latino que le caracteriza. El tema puede, además, descargarse de manera gratuita de su Soundcloud. Por el momento, se desconoce si este regreso de Indiana es esporádico o si planea hacer más nueva música.

Para quien no lo recuerde, Rita Indiana sorprendió a medio mundo (esto incluye a Pitchfork) con un electro-merengue que ponía al día los sonidos tradicionales del caribe. En 2011 llegó su confirmación con ‘El juidero’, un debut fabuloso firmado junto a sus banda, Los Misterios, que hacía justicia a temas como ‘Da Pa Lo Do’ o ‘El Blu del Ping Pong’ o ‘Pásame a bucá’, que en forma de demo se habían convertido en pequeños éxitos a nivel local. Inesperadamente, poco después Indiana desapareció de la vida pública y se centró en su faceta como escritora, en la que ha editado varios libros de cuentos y dos novelas, una de las cuales, ‘Papi’, obtuvo notables críticas y la llevaron a establecerse como columnista del diario El País. Su última novela publicada es ‘La mucama de Omicunlé’, que recomendábamos aquí hace un par de años.