“Carrero Negro” visita Late Motiv desde 1973 para cachondearse de los límites del humor

Esta noche, Late Motiv de Movistar+ ha parodiado uno de los temas más candentes del momento, la condena a un año de cárcel y siete años de inhabilitación absoluta a la joven Cassandra Vera por la publicación de unos tuits contra Carrero Blanco, entre otros, que la Audiencia Nacional ha considerado enaltecimiento del terrorismo.

Como salido de una brecha en el espacio tiempo entre 1973 y 2017, tras el atentado de ETA que acabó con su vida el 20 de diciembre de 1973, el coche de Carrero Blanco cae de lleno en plató de Buenafuente con el presidente dentro, que ahora es Carrero Negro. El militar -interpretado por Miquel Ripeu- procede a ofrecer una retahíla de chistes malos sobre este ataque que tienen que ver con volar, saltar por los aires o ver programas como ‘BOOM’ o ‘Ahora caigo’.

Tras su viaje, Carrero Negro asegura “estar un poco petado, estos días se ha hablado mucho de mí y estoy un poco quemado”. Sin embargo, aqueja el frío en el plató de Buenafuente: “ya sabes lo que dicen: cuando Carrero vuela bajo, hace un frío del carajo”, concluye. Cuestionado por si el humor tiene límites, Negro dice que no, que el límite está “en el cielo”, aunque prefiere no reírse de las redes sociales “porque no quiero que me quiten la beca”.