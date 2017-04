Barry Manilow sale del armario a los 73 años

Barry Manilow, uno de los cantantes melódicos más famosos de todos los tiempos, también conocido por canciones escritas y producidas de su puño y letra como ‘Copacabana’, ha salido del armario concediendo una entrevista a la revista People. En ella, a sus 73 años, cuenta que tiene pareja hace décadas pero que hasta ahora temía decepcionar a sus fans.

Manilow se casó con Susan Deixler a mediados de los años 60, pero el matrimonio duró tan solo un par de años, si bien Barry insiste en que la brevedad de aquello se debe a que no estaba preparado para atarse y no a su homosexualidad o bisexualidad, pues asegura que sí quería a Susan como pareja. En cualquier caso, ahora confiesa que en 2014 se casó con Garry Kief, de quien es pareja nada menos que desde 1978. People publica una foto de ambos además de sus declaraciones: “Siempre he llevado mi vida en privado. Pensé que iba a decepcionar a mis fans si averiguaban que era gay. Así que nunca hice nada. Cuando han descubierto que Garry y yo estábamos juntos, se han puesto muy contentos. La reacción fue muy emotiva, gente que no conocía me decía que bien por nosotros”.

Aunque hay cierta comicidad en que Manilow salga del armario a estas alturas, por no hablar del oportunismo de que saque álbum el próximo 21 de abril, ‘This Is My Town’, hay que recordar que Elton John estuvo casado con una mujer en los 80, que George Michael fue sacado del armario a la fuerza en 1998 y que artistas como Pet Shop Boys, el líder de R.E.M. o Dinarama no pudieron hablar públicamente de su homosexualidad hasta bien entrados los 90 o incluso los 2000. Neil Tennant reveló que era gay en 1994, ocho años después del debut de Pet Shop Boys, y Michael Stipe, tras las múltiples ambigüedades de ‘Monster’ (1994), reveló sólo en 2001 que llevaba 3 años saliendo con un hombre. Para Barry Manilow, mayor que todos ellos, posiblemente haya sido el doble de difícil.

La cumbre de la popularidad de Barry Manilow tuvo lugar a mediados de los años 70, cuando canciones como ‘Mandy’, ‘I Write the Songs’ o ‘Lookes Like We Made It’ eran número 1 en el Billboard Hot 100.