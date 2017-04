Alguien es bueno en el mundo y ha hecho una versión de media hora de ‘Fastlove’ de George Michael

La noticia de la muerte de George Michael la pasada Navidad conmocionaba al mundo entero. Por supuesto, las reivindicaciones de su trabajo no se hacían esperar. Una de las composiciones más recordadas del repertorio de Michael era ‘Fastlove’, su mítico single de 1996, que presentaba ‘Older’.

En su texto homenaje a Michael, mi compañero Sebas E. Alonso especulaba con que ‘Fastlove’ pudiera ser su mejor canción: ‘Fastlove’ [era] “todo un llenapistas, elegante, calmado, pero lleno de lujuria, con una coda final que es oro puro entre un bajo precedente de lo que después presentarían Daft Punk, el acertadísimo sample de ‘Forget Me Nots’ y un George Michael que no mea fuera del tiesto a pesar de estar completamente empalmado en ese “so why don’t we make a little room in my BMW, babe?”. I miss my baby…”

Efectivamente, ‘Fastlove’ es una composición majestuosa… pero su versión estándar no es suficiente para algunos fans. Dave Fawbert, que escribe para ShortList, presenta hoy una versión de ‘Fastlove’ de media hora hecha a partir de un remix de la canción incluido en un CD single que incluía tomas vocales nuevas.

Fawbert arguye que ‘Fastlove’ contiene uno de los mejores “grooves” de todos los tiempos y que es imposible que aburra nunca a nadie. “[‘Fastlove’] tiene la base perfecta, un bajo perfecto con tantos giros que nunca aburre, y la interpretación natural y llena de soul de George se posa encima de ella con enorme elegancia”. Este es el experimento: